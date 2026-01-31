Slušaj vest

BEOGRAD - Putevi Srbije uputili su apel svim učesnicima u saobraćaju da budu posebno oprezni, imajući u vidu najavu Republički hidrometeorološki zavod da se tokom dana u pojedinim delovima zemlje očekuje kiša, dok su u brdsko planinskim predelima mogući susnežica i slab sneg.

Iz ovog javnog preduzeća savetuju vozačima da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme i da brzinu i način vožnje prilagode trenutnim uslovima na kolovozu, uz povećanu pažnju na deonicama gde su vremenski uslovi promenljivi.

Kako je saopšteno, sva raspoloživa mehanizacija za održavanje puteva angažovana je na terenu tokom 24 časa, a ekipe putara nalaze se u stalnoj pripravnosti i spremne su da intervenišu kako bi se obezbedilo bezbedno odvijanje saobraćaja.

Detaljne i ažurirane informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu dostupne su na zvaničnoj internet prezentaciji preduzeća Putevi Srbije.