Slušaj vest

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije podelio je u subotu više od 2.000 poklon paketića učenicima koji pohađaju versku nastavu u školama na teritoriji Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.

Patrijarh je učenicima, nakon prazničnog programa u hramu Svetog Save, učenicima čestitao praznik Savindan, i poručio i da se potrude da se ugledaju na Svetog Savu.

"Zato što je Sveti Sava takođe bio učenik, bio je i đak, i to ne običan. On je najbolji đak koji se rodio u našem narodu. Zato što je bio radoznao, zato što je za sve što mu nije bilo jasno pitao zašto, ali i zato što je znao da je veoma važno da sve lekcije koje mu njegovi učitelji u školi predaju treba da nauči na najbolji mogući način", naveo je Porfirije.

Poručio im je da, ugledajući se na Svetog Savu, trude da uče koliko mogu, ali da pre toga "svoje srce otvore za svoje drugare, za svoje učitelje i učiteljice".