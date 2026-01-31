Slušaj vest

Baka Milka Bauković Radivojević umrla je u 111. godini u Beogradu. Ona je sahranjena u petak, 30. januara.

Baka Milka je, prema evidenciji internacionalne organizacije Međunarodna istraživačka grupa, kao i prema portalu Gerontolodži Viki, bila ne samo najstarija žena u našoj zemlji, već i generalno najstarija osoba u Srbiji, pisale su Novosti prošle godine, kada je baka Milka 5. februara proslavila 110 rođendan.

Od nje su se na društvenim mrežama oprostile i komšije:

"Napustila nas je naša komšinica, baka koja je u ovoj zgradi/našem komšiluku proživela neverovatnih 111 godina. U današnjem svetu često govorimo o održivosti i dugovečnosti, ali život ove žene bio je prava definicija tih pojmova. Ona je bila tihi svedok više od jednog veka – preživela je različite ere, dva svetska rata, i sve lokalne ratove, različite sisteme kraljevinu, SFRJ, SRJ, RS i živela istoriju koju mi danas proučavamo u knjigama".

​"Njen odlazak je podsetnik za sve nas koji svakodnevno prolazimo ovim životom: da je vreme naš najdragoceniji resurs, da su strpljenje i istrajnost ključni za svaku pobedu, da svaki dan nosi priliku da ostavimo trag, baš kao što je ona ostavila svoj, tiho i dostojanstveno".

​"Neka nam podsećanje na njen jako dug život bude motivacija da današnje obaveze obavljamo sa malo više mira i još više ljubavi. Da jedni prema drugima se odnosimo sa razumevanjem i empatijom. I da svako od nas ima šansu da živi ovako dugo. Mi biramo. Život je lep. Živeli".

"A baki Milki spokoj duši i veliko hvala što nam daje nadu za dug život. Iskreno saučešće celoj porodici".