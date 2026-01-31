Slušaj vest

Mlada umetnica iz Vlasotinca Aleksandra Mitov, u saradnji sa Kulturnim centrom Vlasotince priključila se humanitarnoj akciji za lečenje svoje sugrađanke Jovane Veljković i dala svojih 17 slika za ovu aukciju.

Aukcija traje do 9. februara do 12 sati, a nakon toga oni koji su najviše ponudili su dužni da najkasnije do 12. februara uplate ponuđeni iznos na račun za Jovanino lečenje i sa dokazom o uplati mogu da preuzmu sliku u Kulturnom centru Vlasotince.

za-jovanu-vlasotince-prodaja-slika.jpg
Foto: Budi Human

Ukoliko želite pomoći Jovani u lečenju i kupiti neku od ponuđenih slika, potrebno je da u komentaru ispod odabrane slike ponudite iznos koji ste spremni za nju da platite.

Dinarski račun: 160-6000002376335-59

Devizni račun: 160-6000002378001-08

IBAN: RS35160600000237800108

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Slike će biti izložene u Holu Kulturnog centra (bioskop) gde ih možete i uživo razgledati.

Na linku ispod možete pogledati slike koje će biti izložene:

“Nadamo se da ćemo uspeti da prodamo sve slike i sakupimo što više novaca za Jovanino lečenje. Ukoliko niste u mogućnosti da kupite sliku, molimo vas da delite ovu objavu kako bi došla do što većeg broja ljudi. Unapred i od srca se zahvaljujemo na svakom deljenju i svakoj ponudi”, navode iz ove kulturne ustanove.

Kurir.rs/Jugmedia

budi human.jpg
Dragana iz Bođurnja humanitarna pomoć
Elena Nikolić
Budi human