Slušaj vest

Ove večeri u Srbiji je oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom. Trenutne temperature kreću se od 1 do 6 stepeni, u Beogradu je 5. Sjenica meri 1, Zlatibor 0, a Kopaonik -4°C.

U toku noći snažan oblačni sisetm sa obilnim padavinama zahvatiće sa Jonskog mora Grčku.

Ovaj sistem biće posledica veoma snažnog ciklona.

On će svojim obodnim delom zahvatiti i Srbiju.

Već tokom noći sneg će padati na istoku Srbije, uz formiranje snežnog pookrivača.

U ostalim predelima Srbije pred jutro se ponegde očekuju susnežica i slab sneg.

Srednom dana južne i jugoistočne delove Srbije zahavtiće još snažniji oblačni sistem sa juga, koji će doneti susnežicu i sneg, a padavine će se širiti prema severu.

Obilnije padavine sutra se očekuju na jugu, jugoistoku i istoku Srbije, pri čemu bi u nižim predelima palo do 10 cm, a u brdsko-planinskim predelima i do 20 ak centimetara snega.

U Beogradu je slab sneg moguć ujutro, a nove snežne padavine u prestonici se očekuju tokom večeri, ali bez značajinih količina.

U Srbiji će u nedelju duvati pojačan istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u Podunavlju i na planinama istočne Srbije sa oluujnim udarima od 80 km/h.

U predelima sa snegom, jak vetar stvaraće snežnu vejavicu i mećavu.

Maksimalna temperatura biće u nedelju od 0 do 4°C, u Beogradu do 2°C, a u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do -2°C.

Zbog jakog vetra, biće ledeno, odnosnio subjektivni osećaj biće da je dosta hladnije.

U nedelju nigde ne krećite bez zimske opreme i preporučuje se ogroman oprez na svim putevima, naročito ka jugu i istoku Srbije.

Treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U ponedeljak ledeni dan, temperatura uglavnom ispod 0°C.

Od utorka osetno toplije vreme.