U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u većem delu ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom, a posle podne i uveče sa susnežicom i slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od minus dva do tri stepena, a najviša od nula do pet stepeni.

Na jugu i jugoistoku Srbije tokom čitavog dana padaće sneg i formiraće se manji snežni pokrivač.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine.

Foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu se ujutro i pre podne očekuje slaba kiša, a posle podne i uveče susnežica i sneg.

Temperatura će se kretati od dva do četiri stepena.

Početkom sledeće sedmice (02 - 03.02.) delimično razvedravanje uz jutarnji mraz. Ledeni dani od 01. do 03.02. očekuju se samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini sa dnevnim temperaturama od -2 do 0 °S, dok će u ostalim regionima maksimalne temperature tokom prva dva dana februara biti od 0 do 5 °S, a zatim ponovo u porastu.

Duvaće košava, koja će u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavati subjektivni osećaj hladnoće.

Od utorka uveče (03.02.) do četvrtka ujutro (05.02.) košava će biti olujna, ali uz dalji porast dnevnih temperatura, koje će sredinom sledeće sedmice ponovo biti u intervalu od 10 do 16 °S, osim u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, gde će se zadržati hladnije vreme.