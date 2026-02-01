Društvo
Tirana gori, Balkan se naoružava, tinja li fitilj "bureta baruta"? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
Slušaj vest
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:
• Tirana gori, Balkan se naoružava, tinja li fitilj "bureta baruta"?
• Raspada li se NATO pred našim očima?
• SAD i Iran, ko je veći hazarder?
• Kad zakon i pravda kopaju rane iznova: ponavljanje suđenja Kecmanovićima
• Što mlađi, to bolji ubica; specijalitet srpskih klanova?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Kruna Una Mitović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.