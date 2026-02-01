Slušaj vest

Egipat je zemlja bogate istorije i toplog sunca, destinacija koja pored čuvenih piramida i hramova nudi i idealne uslove za opušten odmor uz Crveno more.

Hurgada, smeštena duž zapadne obale Crvenog mora, već decenijama važi za jedno od najpopularnijih letovališta Egipta. Poznata po tirkiznom moru, peščanim plažama i raznovrsnim all inclusive resortima, Hurgada je savršen spoj opuštanja, rekreacije i egzotičnog ambijenta. Južno od centra Hurgade nalazi se mirniji deo obale, idealan za porodični odmor, uživanje u prirodi i opuštanje uz more.

Foto: Promo

U tom spokojnom delu južne Hurgade, tik uz sopstvenu plažu i ušuškan između tirkiznog mora i raskošno uređenih vrtova, nalazi se Desert Rose Resort 5★ - pravi raj za one koji traže idealan balans između porodičnog odmora, aktivnog boravka i potpunog opuštanja.

Hotelski kompleks prostire se na impresivnih 300.000 m², nudeći prostrano i pažljivo uređeno okruženje za odmor iz snova. Hotel je prepoznatljiv po vrhunskoj usluzi, bogatom sadržaju i prelepoj peščanoj plaži.

Hotelska plaža je lepo uređena, peščana i proteže se duž obale u dužini od oko 1 km, u obliku mirne lagune, što je čini idealnim izborom za porodice sa decom. Pored glavne lagune, gostima su na raspolaganju i dve manje plaže na otvorenom moru, kao i ponton za lakši pristup vodi.

Foto: Promo

Jedan deo plaže krasi i koralni greben, koji privlači ljubitelje ronjenja i otkrivanja bogatstva podvodnog sveta Crvenog mora. Na plaži se nalaze dva bara koji služe osvežavajuća pića i užine, a svi gosti hotela mogu besplatno koristiti peškire, ležaljke i suncobrane, uživajući u suncu i pogledu na tirkizno more.

Desert Rose Resort 5★ raspolaže sa 912 smeštajnih jedinica, koje su opremljene klima uređajem, sefom, SAT LCD televizorom, mini-barom i fenom za kosu, pružajući gostima udobnost i sve što im je potrebno za prijatan boravak.

Foto: Promo

Desert Rose Resort 5★ pruža dve vrste usluga. Prva je All Inclusive, koja podrazumeva rani doručak, doručak, ručak, večeru i kasnu večeru u formi samoposluživanja, uz izbor više jela, po pravilima hotela. U okviru ove usluge gosti imaju ograničen pristup à la carte restoranima, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića u barovima, kao i užine tokom dana.

Druga opcija je Ultra All Inclusive, koja obuhvata sve što nudi All Inclusive usluga, uz dodatne pogodnosti kao što su besplatan mini bar koji se dopunjuje svakodnevno, doručak u restoranu Del Mar, neograničen pristup à la carte restoranima (jedan dnevno uz obaveznu rezervaciju), sveže ceđeni sokovi, flaša vina, besplatna sauna i jacuzzi u okviru Spa centra (jednom tokom boravka), kao i neograničena usluga pranja veša.

Foto: Promo

Desert Rose Resort 5★ ima tri velika bazena: bazen bez aktivnosti namenjen gostima koji traže mir i opuštanje, olimpijski bazen za plivače, kao i otvoreni bazen uz koji se svakodnevno organizuju animacije. Za najmlađe goste predviđen je deo u bazenu sa dva tobogana, dok se ljubiteljima vodenih avantura nudi aqua park sa ukupno šest tobogana.

Pored vodenih sadržaja, hotel nudi raznovrsne sportske aktivnosti i animacije, uključujući terene za više sportova, grupne treninge i bogat dnevni i večernji program. Poseban ponos hotela je Klub Ružica - prostor u kome deca kroz igru, umetnost i sport ne samo da se zabavljaju, već i uče važne životne vrednosti poput tolerancije, samopouzdanja, timskog duha i kreativnosti.

Foto: Promo

Program obuhvata brojne aktivnosti prilagođene svakom uzrastu: plivanje u moru i časove plivanja, mini fudbal, odbojku na plaži, različite plesove, umetničke radionice, pozorišne igre, društvene igre, kao i tematska takmičenja u pevanju, plesu, kuvanju i maskenbalu.

Desert Rose Resort 5★ se nalazi u južnom delu Hurgade, na sopstvenoj plaži, na približno 10 kilometara udaljenosti od centra grada i aerodroma.

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Foto: Promo

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 6. juna 2026. godine.

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu , dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.