Saobraćaj u Srbiji će se na većini putnih pravaca odvijati usporenije uz otežane uslove vožnje, zbog padavina, kolovozi su mestimično vlažni, a u pojedinim predelima i klizavi zbog pojave susnežice i slabog snega, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na deonicama u planinskim predelima može biti i manjeg snežnog pokrivača.

Zbog nižih temperatura postoji opasnost od poledice, naročito na mostovima, nadvožnjacima i u senovitim deonicama. Moguć je led na putu Donji Milanovac - Majdanpek preko Omana.

U košavskom području duva umeren, povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, koji može uticati na stabilnost vozila te se vozači pozivaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, koriste zimsku opremu i povećaju oprez u vožnji.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju jedan sat.

Kurir.rs/Beta

