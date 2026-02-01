Kurir televizija pripremila je gledaocima serijal originalnih emisija „Godina sa ...“, ekskluzivne intervjue sa muzičkim zvezdama koje su obeležile godinu za nama, ali i mnoge godine unazad! Ove nedelje, 1. februara, od 16.00, gledaćete priču pevačice Suzane Jovanović.

U specijalnom intervjuu ona se priseća života sa čovekom koji je za mnoge bio mag šoubiznisa i najveći majstor svog posla, a za nju jednostavno njen Saša- suprug, otac njihove dece i životni oslonac. O danima sreće ali i praznini koja ostane kada legenda ode...Suzana otvara dušu kao nikada do sada.