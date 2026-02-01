Slušaj vest

Uključivanje u TikTok prenose uživo (live) direktno sa časova postao je fenomen koji spaja želju za popularnošću, dokolicu i specifičan vid bunta protiv školskih pravila.

U Srbiji je TikTok "lajvovanje" sa časova prešlo put od pojedinačnih incidenata do sistemskog problema. Najčešći cilj je prikupljanje "lajkova" i "giftova" (virtuelnih poklona koji se mogu unovčiti), ali i zabavljanje publike ismevanjem nastavnika ili prikazivanjem atmosfere u učionici.

Kolika je popularnost ovakvog ponašanja među školarcima, svedoči i objava jedne Novosađanke na istoimenoj Fejsbuk grupi.

TikTok Lite aplikacija Foto: Shutterstock

- Provodim dosta vremena na TikToku i stalno viđam nešto što me ozbiljno brine. Vidim gomilu učenika koji idu lajv (uživo) usred časa, dok traje nastava. Kada ih pitam zašto ne prate šta nastavnik priča, oni samo zakolutaju očima i kažu da im je škola "ekstremno dosadna". Ali ono što je zapravo strašno je sledeće: oni pokazuju svoja lica, govore u kojoj se školi nalaze i dele svoju privatnost sa hiljadama stranaca u trenutku kada bi trebalo da budu bezbedni u učionici. ​Ne želim da kvarim zabavu, ali da li roditelji i nastavnici uopšte imaju predstavu koliko se ovo često dešava? Ovo je mnogo ozbiljnije od obične dosade u školi! ​Predatori na internetu ciljano traže školske uživo snimke i lokacije. Lajv video je bukvalno kao mapa koja ih vodi direktno do vaše dece. Druga stvar, stalna obaveštenja i poruke im uništavaju koncentraciju. Deca polako gube sposobnost da duboko razmišljaju i stvarno nauče bilo šta. Navikavaju se na brze lajkove i stalnu zabavu, pa im stvarni život i budući posao deluju dosadno i naporno. To je opasna zamka za mozak. Uz to snimaju drugu decu i nastavnike bez njihove dozvole. To može da ih uvali u ozbiljne probleme sa školom, pa čak i u zakonske probleme kojih nisu ni svesni - opisala je detaljno sve aspekte ovog problema.

Potpuna zabrana ili samo postavljanje granica

Iako se fokus stavlja na zabranu upotrebe mobilnih telefona u toku trajanja časa, postoje i drugi načini da se ograniči upotreba određenih aplikacija čak i ako je telefon uz đaka.

Sve više se govori o zabrani mobilnih telefona u školama Foto: Shutterstock

Naime, ograničavanje pristupa određenim sadržajima na školskoj mreži je standardna praksa u svetu, a pojavljuje se i u Srbiji. Taj proces se tehnički naziva filtriranje sadržaja i funkcioniše na nivou mrežne infrastrukture, a ne na samim telefonima učenika. Upravo u tome se ogleda i mana navedenog sistema, jer ukoliko imaju mobilne podatke, učenici bez problema "zaobilaze" ovu blokadu.

S druge strane, primer iz susedne Slovenije pokazuje kako izgleda balans između stroge zabrane i digitalne pismenosti.

Zakonom o osnovnoj školi koji je susedna država usvojila jula 2025. godine, jasno je zabranjena upotreba privatnih mobilnih uređaja tokom časova, osim u slučajevima kada nastavnik to izričito dozvoli u obrazovne svrhe. Učenici su obavezni da telefone drže u ormarićima ili rančevima, isključene.

Jedna od kontroverznijih odredbi novog zakona daje nastavnicima pravo da pretraže školsku torbu učenika ukoliko opravdano sumnjaju da dete krije uređaj koji ometa nastavu ili ugrožava bezbednost (što uključuje i tajno snimanje za TikTok).