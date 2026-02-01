Slušaj vest

Ova dezinformacija već godinama kruži internetom, a mnogi su uvereni da jedna od cifara na poleđini ličnog dokumenta govori koliko ljudi zapravo ima poreklo iz neke od država bivše Jugoslavije.

Međutim, ova tvrdnja je potpuno netačna. Broj koji se nalazi na kraju drugog reda na poleđini lične karte nema nikakve veze sa poreklom osobe kojoj dokument pripada.

Na poleđini lične karte nalazi se takozvana mašinski čitljiva zona, sastavljena od tri reda znakova koji sadrže osnovne identifikacione podatke. Cifra koju mnogi pogrešno tumače kao "broj nacionalnosti" zapravo je samo deo tehničkog zapisa u toj zoni i ne nosi nikakvo lično značenje.

Reč je o kontrolnoj cifri, koja se dobija posebnim matematičkim postupkom, a njena vrednost uvek je u rasponu od nula do devet. Ova cifra služi isključivo za proveru ispravnosti podataka u dokumentu i ne otkriva ništa o identitetu osobe.

Zato, uprkos raširenom mitu, lična karta ne sadrži podatak o tome kog ste porekla – već samo informacije neophodne za tehničku i bezbednosnu proveru dokumenta.

Poznata urbana legenda kruži Srbijom od devedesetih godina prošlog veka, a u skorije vreme je popularizovana u domaćem filmu "Neprijatelj".