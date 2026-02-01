Slušaj vest

Njoj je prikazana video poruka malog Stefana, kog je upoznala ranije, prilikom otvaranja Savetovališta za rani razvoj.

- Sećam se da me je tada, ozbiljno i iskreno, pitao da li možemo da pomognemo da on i njegovi drugari dobiju dnevni boravak u Raški. Dali smo reč i održali smo je. Danas Stefan nije mogao da bude sa nama, jer je na terapijama u Beogradu. Ali se zato javio iz bolnice. I iznenadio me više nego što sam mogla da zamislim. Plakali smo svi, čak i kamermani. Od radosti. Zbog ponosa - piše na Instagram nalogu ministarke.

Pesma koju je mali Stefan napisao za ministarku glasi:

- Imam jednu viziju, kad uključim televiziju. Pitam mamu ko je na ekranu, ona mi reče radosno na sav glas, ona je naš spas! Milica je njeno ime, uzviknuo je tata, raširenih očiju pita kad će plata. Da odem do Milice, da joj kažem hvala, jer nam je nove igračke dala. Da joj kažem za mene i družinu, spremićemo užinu, da poseti ona nas, a mi ćemo joj pevati na sav glas. Pevaćemo dečije pesme, i reći joj što niko ne sme, volimo te Milice, budi uvek uz nas, jer smo mi deca čistog srca, a ti naš spas.

Ona je istakla da je sledeći zadatak u Raški - senzorna soba.

