U Srbiji ujutru pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom na severu i istoku Srbije. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u centralnim i zapadnim, a do večeri i u većini ostalih krajeva.

Oblačnost će se najduže zadržati na severu Vojvodine, jugozapadu i jugu Srbije, dok će na istoku zemlje biti oblačno i tokom naredne noći, najavio je Republićki hidrometeorološki zavod.

- U košavskom području će duvati slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od -5 do nula stepeni, najviša od nule do tri stepena, na istoku Srbije oko -3 (ledeni dan) - navodi RHMZ i dodaje:

Moguć sneg i u Beogradu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- U utorak jutro hladno uz slab, ponegde i umeren mraz. U toku dana iznad većeg dela promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i malo toplije, samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno (ledeni dan). Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije usloviti kišu.

Otopljenje u drugoj polovini sedmice

RHMZ najavljuje kišu u sredu i četvrtak uz još toplije vreme, očekuje mestimično i u ostalim krajevima. Duvaće košava, koja će od utorka uveče do četvrtka imati udare olujne jačine. Česta prolazna naoblačenja sa kišom očekuju se i u nastavku sedmice.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da će ova sedmica početi s mrazem.

- Još u jutarnim časovima se očekuje pojava snega, ali će u toku dana sneg prestati da pada, a temperatura će biti baš niska pa će u dosta mesta biti ledeni dan. Maksimalne temperature će biti oko nule, ali ponegde može da bude i ispod 0 stepeni, uglavnom od -2 do 3 stepeni. Minimalna temperatura će biti od -5 do -2 stepena. Najhladnije će biti u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, na istoku zemlje, gde je obično najhladnije usled ovakvih prodora hladnog vazduha. Od utorka polako dolazi ponovo topliji vazduh. Očekuju nas česte promene uz porast temperatura i jak vetar. Temperature od 10 do 15 stepeni očekujemo od četvrtka. Povremeno će biti kiše i dalje će duvati jaka košava - navodi Ristić i objašnjava da će vetar krajem prve dekade meseca postepeno slabiti.

Toplije vreme donosi 15 stepeni Foto: Petar Aleksić

Povratak zime

- Maksimalne temperature će biti između osam i 13 stepeni, dok će jutarnje biti između nula i pet stepeni. Biće oblaka, kiša će padati i dalje. Oko 8. februara počinje cepanje polarnog vrtlog u celoj stratosferi, takođe, u isto vreme na Atlantiku znatno niže u troposferi postaje vidljiv poremećaj sa Pacifika koji će podići i znatno usporiti zonalnu struju. MJO indeks ulazi u fazu 1, Pacifik će poslati poremećaj u vidu zapadnog impulsa u Atlantik što će usloviti “penjanje” zonalnog strujanja premapolu i stvaranje grebena prema Atlantiku krajem prve dekade februara. Slabljenje zonalnog strujanja omogućiće da se hladan arktički vazduh spusti daleko na jug tokom druge dekade februara i vrati postepeno zimu većem delu Evrope.

Prema njegovim rečima kod nas novu promenu vremena, zahlađenje, ponovo očekujemo oko 12. februara.

Novo zahlađenje sredinom februara Foto: Shutterstock

- Naime, u drugoj dekadi dolazi do prodora hladnog arktičkog vazduha sa severa Evrope.Hladan vazduh dolazi do Srbije kroz "bečka vrata". Sneg se ponovo očekuje u celoj Srbiji. Hladniji period će potrajati desetak dana. Tokom najhladnijih dana jutarnje temperature će biti između -7 i -2 stepena, a maksimalne između -2 i 3 stepena, oko nule. S tim što će kada se bude stvorio snežni pokrivač temperature biti znatno niže, i jutarnje i dnevne. Sneg se očekuje i u Vojvodini, a deluje da će najviše snega pasti u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Više snega će biti u planinsko-brdskim predelima.

Mape - vreme u februaru

Krajem februara toplo

Ristić krajem februara najavljuje otopljenje i porast temperatura, topljenje snega uz južne vetrove.