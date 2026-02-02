Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju praznik Prepodobnog Jevtimija Velikog, svetitelja iz 5. veka, koji se smatra zaštitnikom slabih i nesrećnih ljudi.

Naime, Prepodobni Jevtimije Veliki je rođen u jermenskom gradu Melitini, blizu reke Eufrata, u porodici plemenitih i znamenitih roditelja.

Od ranog detinjstva vreme je provodio u molitvi, a kao mladić se zamonašio i počeo da živi po strogim pravilima monaha.

Nakon nekog vremena, oko Jevtimija počeli su da se okupljaju mnogi učenici, od kojih su neki kasnije i sami postali znameniti svetitelji - Kiriak Otšelnik, Sava Osvećeni, Teoktist i drugi.

Veliki čudotvorac

Predanje kaže da je Jevtimije bio veliki čudotvorac, a pamti se da je izgonio demone, lečio teške bolesti, izvodio vodu u pustinjama, umnožavao hleb, proricao...

Svoje učenike učio je da je važan život ispunjen trudom i radom, a zabeleženo je da je govorio: "Ako vi bez svoga truda jedete hleb, znači vi jedete tuđi trud".

Pored pećine u kojoj je živeo izgrađen je manastir, koji je još i dugo posle njegove smrti bio prepun monaha. Priča kaže, da je poslednja zapovest koju je Jevtimije Veliki izdao pre nego što je umro, bila da kapija manastira nikada ne bude zatvorena, i da ovo mesto služi kao mesto odmora za svakog putnika namernika.

Imao je veliku ljubav i poštovanje naroda

Umro je 473. godine, a njegovoj sahrani je prisustvovao i jerusalimski patrijarh Anastasije. Priča kaže da je patrijarh morao da čeka ceo dan, dok je ogromna masa naroda celivala svetitelja, i tek uveče uspeo da dovrši opelo. Prema predanju, sedmog dana nakon smrti, Jevtimije se prikazao svom učeniku Domentijanu, sav svetao i radostan kao pravi "sin svetlosti".

Zbog života koji je posvetio drugima, i učenju o tome da čovek mora da pruži pomoć čak i neznancu kada se ovaj nađe u nevolji, Prepodobni Jevtimije Veliki i danas se smatra zaštitnikom slabih i nesrećnih ljudi.

Običaji na današnji dan

Budući da je reč o velikom svetitelju, smatra se da je veliki greh na današnji dan oterati prosjaka sa praga, ili odbiti da pružite pomoć nekome ko to traži.