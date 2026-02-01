Na teritoriji Vranja, Kruševca, Ivanjice, Zaječara i deonica kod Majdanpeka i Mutivoda pada sneg u raskvašenom stanju do 5 cm. Putevi Srbije upozorava na moguću poledicu i maglu, posebno u kotlinama, klisurama i duž rečnih tokova. Prilazi graničnim prelazima i turističkim centrima su prohodni.
Sneg i poledica u Srbiji, JP "Putevi Srbije" izdalo hitno upozorenje: Poseban oprez na putevima u blizini ovih gradova, tokom noći poledica i magla
Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Vranja, Kruševca, Ivanjice, Zaječara i deonicama kod Majdanpeka i administrativnoj liniji- "Mutivode", saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".
"Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima", naveli su oni.
Prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima su prohodni.
Kurir.rs/Beta
