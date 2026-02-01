Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Vranja, Kruševca, Ivanjice, Zaječara i deonicama kod Majdanpeka i administrativnoj liniji - "Mutivode" , saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

"Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima", naveli su oni.