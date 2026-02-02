Prema informacijama Uprave granične policije i AMSS-a, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Teretna vozila se zadržavaju najviše 3 sata na Kelebiji, a po sat vremena na Batrovcima i Šidu. Na ostalim prelazima i naplatnim stanicama nema zastoja.
Društvo
AMSS objavio stanje na granicama tokom noći: Na ovom prelazu kamioni čekaju 3 sata! Evo kakva je situacija za putnička vozila
Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najviše tri sata, i to na Kelebiji.
Na graničnim prelazima Batrovci i Šidu, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs
