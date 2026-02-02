Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najviše tri sata, i to na Kelebiji.

Na graničnim prelazima Batrovci i Šidu, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.