Slušaj vest

Istakla je da je to mesto gde počinje najvažnija briga o našoj deci, kroz prevenciju i pravovremenu podršku.

- Važno je da roditelji mogu na vreme da prepoznaju poteškoće i dobije stručnu pomoć. Kada struka reaguje rano, razvoj deteta je brži, sigurniji i kvalitetniji. Tako deca dobijaju šansu da odrastaju zdravo i bez prepreka, a naš cilj je upravo to, srećno detinjstvo i sigurna budućnost, bez potrebe za kasnijim ulaskom u sistem socijalne zaštite - rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:

- Zajedno sa lokalnim samoupravama nastavljamo da širimo i jačamo usluge u zajednici, jer ulaganje u decu je najvažnija investicija koju kao društvo možemo da pružimo.

Ne propustiteDruštvoPLAKALI SMO SVI, OD RADOSTI, ZBOG PONOSA: Mali Stefan iz bolnice recitovao pesmu za ministarku Stamenkovski i iznenadio sve - Dali smo reč, i održali je (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoMINISTARKA STAMENKOVSKI OTVORILA DNEVNI CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U RAŠKI: Raspisan Javni konkurs za OSI, izdvojen najveći budžet do sada
Milica Đurđević Stamenkovski (9).jpeg
DruštvoDA VIDE DECA KAKVA NAM JE BILA MILUNKA, I KAKVA JE RAŠKA: Ministarka Stamenkovski u rodnom mestu srpske heroine govorila o otvaranju letnje pozornice (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
Društvo"Ne zaboravite na grumen zemlje naše otadžbine"! Ministarka Stamenkovski u našoj ambasadi u Rijadu: Neka su srećne i blagoslovene sve vaše borbe za ugled Srbije
Screenshot 2026-01-27 185502.jpg