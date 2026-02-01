Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Savetovalište za rani razvoj u Raški.
NAŠ CILJ JE SREĆNO DETINJSTVO I SIGURNA BUDUĆNOST: Ministarka Stamenkovski posetila Savetovalište za rani razvoj u Raški
Istakla je da je to mesto gde počinje najvažnija briga o našoj deci, kroz prevenciju i pravovremenu podršku.
- Važno je da roditelji mogu na vreme da prepoznaju poteškoće i dobije stručnu pomoć. Kada struka reaguje rano, razvoj deteta je brži, sigurniji i kvalitetniji. Tako deca dobijaju šansu da odrastaju zdravo i bez prepreka, a naš cilj je upravo to, srećno detinjstvo i sigurna budućnost, bez potrebe za kasnijim ulaskom u sistem socijalne zaštite - rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:
- Zajedno sa lokalnim samoupravama nastavljamo da širimo i jačamo usluge u zajednici, jer ulaganje u decu je najvažnija investicija koju kao društvo možemo da pružimo.
