Sneg već pada u većem delu Srbije, a ekipe zimske službe odmah su izašle na teren kako bi osigurale bezbednost, posebno u Beogradu, Šumadiji i Zlatiborskom okrugu.

U glavnom gradu, ali i u Topoli, Kragujevcu, Čačku i na Zlatiboru, popodnevna susnežica ubrzo je prešla u pravi sneg, podsećajući nas da je zima još daleko od kraja.

Kragujevac

Knjaževac-Zakečar

Beograd

Sneg u Beogradu Izvor: Kurir

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Poslednjih desetak dana uživali smo u suvom i sunčanom vremenu, ali večerašnji prizori jasno pokazuju da hladni meseci još drže primat.

U utorak (03.02.) jutro hladno uz slab, ponegde i umeren mraz. U toku dana iznad većeg dela promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i malo toplije, samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno (ledeni dan). Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije usloviti kišu.

Meteorolozi najavljuju promenu – od srede nas očekuje više sunčanih intervala, toplije vreme, južni vetar i povremena kiša, ali i dalje oprez na planinskim i višim predelima.