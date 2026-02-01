Slušaj vest

Sneg već pada u većem delu Srbije, a ekipe zimske službe odmah su izašle na teren kako bi osigurale bezbednost, posebno u Beogradu, Šumadiji i Zlatiborskom okrugu.

U glavnom gradu, ali i u Topoli, Kragujevcu, Čačku i na Zlatiboru, popodnevna susnežica ubrzo je prešla u pravi sneg, podsećajući nas da je zima još daleko od kraja.

Kragujevac

Knjaževac-Zakečar

Beograd

Sneg u Beogradu Izvor: Kurir
34c40bb8-f348-4710-ba96-5d1be6c1705a.jpeg
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

a37d57dd-b4e9-40bb-9f67-298dc448d124.jpeg
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

47da1b1c-a0de-4e82-88b3-ae4aed3f9f0d.jpeg
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Poslednjih desetak dana uživali smo u suvom i sunčanom vremenu, ali večerašnji prizori jasno pokazuju da hladni meseci još drže primat.

U utorak (03.02.) jutro hladno uz slab, ponegde i umeren mraz. U toku dana iznad većeg dela promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i malo toplije, samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno (ledeni dan). Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije usloviti kišu.

Meteorolozi najavljuju promenu – od srede nas očekuje više sunčanih intervala, toplije vreme, južni vetar i povremena kiša, ali i dalje oprez na planinskim i višim predelima.

Za sada na putnim pravcima oko Topole ne beleže se veći problemi, ali zimska služba apeluje na vozače da budu oprezni jer se uslovi na putu mogu brzo promeniti.

