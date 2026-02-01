Slušaj vest

Nikola Todorović (52) nestao je 23.01.2026. godine u Beogradu, na Voždovcu.

Kako se navodi u apelu, Nikola je otišao od kuće da kupi lekove i od tada mu se gubi svaki trag.

Na sebi je imao crnu jaknu, sive farmerke i crne patike. Boluje od bolesti srca.

Nikola je visok 180 cm, ima braon oči i sedu kosu. 

Ukoliko imate bilo kakvih informacija, obavezno obavestite policiju, navodi se u apelu policije. 

