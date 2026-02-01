Nikola je u trenutku nestanka na sebi imao crnu jaknu, sive farmerke i crne patike. Boluje od bolesti srca
Apel
Nestao Nikola na Voždovcu! Otišao da kupi lekovi pre više od nedelju dana kada mu se gubi svaki trag - porodica apeluju za pomoć! (FOTO)
Slušaj vest
Nikola Todorović (52) nestao je 23.01.2026. godine u Beogradu, na Voždovcu.
Kako se navodi u apelu, Nikola je otišao od kuće da kupi lekove i od tada mu se gubi svaki trag.
Na sebi je imao crnu jaknu, sive farmerke i crne patike. Boluje od bolesti srca.
Foto: Printscreen nestali.rs
Nikola je visok 180 cm, ima braon oči i sedu kosu.
Ukoliko imate bilo kakvih informacija, obavezno obavestite policiju, navodi se u apelu policije.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši