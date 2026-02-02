Slušaj vest

Zimske zadušnice ove godine u Srbiji obeležavaju se na dan Svetog Trifuna, što je kod dela vernika i javnosti otvorilo pitanje da li je takvo poklapanje neuobičajeno i da li ono nosi neko posebno značenje. Međutim, crkveni kalendar i ranija praksa pokazuju da ovakva podudarnost nije ni retka ni simbolički posebna.

Zadušnice su u Srpskoj pravoslavnoj crkvi dani posvećeni molitvenom sećanju na upokojene, a uvek se obeležavaju subotom, koja u pravoslavnoj tradiciji ima posebno mesto kao dan pomena mrtvih. Njihov datum je pokretan i zavisi od liturgijskog ciklusa, zbog čega se povremeno dešava da se poklope sa praznicima koji imaju fiksni datum u crkvenom kalendaru.

Upravo zbog toga nije neobično da zimske zadušnice padnu na dan Svetog Trifuna, koji se uvek obeležava 14. februara. Takav slučaj zabeležen je i ranije – na primer 2015. godine, kada su se zimske zadušnice takođe obeležavale istog dana kada i praznik posvećen ovom svetitelju, zaštitniku vinogradara i baštovana.

Sveti Trifun
Sveti Trifun Foto: printscreen/youtube/RTV Santos Zrenjanin

Crkveni izvori objašnjavaju da ovakva poklapanja nemaju posebno teološko značenje niti se tumače kao znak ili poruka. U tim situacijama, oba povoda se obeležavaju istog dana, prema ustaljenom bogoslužbenom poretku. Zadušnice zadržavaju svoj osnovni smisao – molitvu za duše upokojenih – dok se praznik svetitelja obeležava u skladu sa crkvenim pravilima.

U praksi, ovakvo poklapanje najčešće ima samo organizacioni značaj za vernike. Oni koji tog dana tradicionalno obeležavaju Svetog Trifuna, posebno u vinogradarskim krajevima Srbije, svoje običaje usklađuju sa odlaskom na groblje i prisustvom parastosima, ali se suština oba obeležavanja ne menja.

Crkveni kalendar tako potvrđuje da zadušnice, kao pokretni dan, povremeno mogu da se poklope sa velikim ili raširenim praznicima, što je deo uobičajenog liturgijskog ritma, a ne izuzetak.

Kurir.rs/ 24 sedam

Ne propustiteŽenaAko na Zadušnice ne odete na groblje, obavezno izgovorite ovu molitvu: Pomolite se za spas duša pokojnika, evo šta treba da uradite
profimedia0624792044-hrvatska-groblje.jpg
Život"Za Zadušnice na grobu ne palite cigaretu i ne nosite plastično cveće": Otac Predrag Popović o greškama koje svi čine
Otac Predrag Popović
Društvo"Ne palite cigaretu na grobu, ne pravite cirkus, gozbe i ručkove!" Zadušnice su u subotu, otac Predrag otkriva koje običaje treba poštovati, a šta nikako činiti
Groblje
DruštvoSrbi na groblje donose pečenje, rakiju, kolače i torte kao da je slava! Svešteniku uvaljuju novac za čitanje molitve, a jedna stvar je šokantna
Postavljena hrana na groblju