Zimske zadušnice i veliki praznik padaju u istom danu: Postoji li neko skriveno značenje, crkva objasnila zašto je tako
Zimske zadušnice ove godine u Srbiji obeležavaju se na dan Svetog Trifuna, što je kod dela vernika i javnosti otvorilo pitanje da li je takvo poklapanje neuobičajeno i da li ono nosi neko posebno značenje. Međutim, crkveni kalendar i ranija praksa pokazuju da ovakva podudarnost nije ni retka ni simbolički posebna.
Zadušnice su u Srpskoj pravoslavnoj crkvi dani posvećeni molitvenom sećanju na upokojene, a uvek se obeležavaju subotom, koja u pravoslavnoj tradiciji ima posebno mesto kao dan pomena mrtvih. Njihov datum je pokretan i zavisi od liturgijskog ciklusa, zbog čega se povremeno dešava da se poklope sa praznicima koji imaju fiksni datum u crkvenom kalendaru.
Upravo zbog toga nije neobično da zimske zadušnice padnu na dan Svetog Trifuna, koji se uvek obeležava 14. februara. Takav slučaj zabeležen je i ranije – na primer 2015. godine, kada su se zimske zadušnice takođe obeležavale istog dana kada i praznik posvećen ovom svetitelju, zaštitniku vinogradara i baštovana.
Crkveni izvori objašnjavaju da ovakva poklapanja nemaju posebno teološko značenje niti se tumače kao znak ili poruka. U tim situacijama, oba povoda se obeležavaju istog dana, prema ustaljenom bogoslužbenom poretku. Zadušnice zadržavaju svoj osnovni smisao – molitvu za duše upokojenih – dok se praznik svetitelja obeležava u skladu sa crkvenim pravilima.
U praksi, ovakvo poklapanje najčešće ima samo organizacioni značaj za vernike. Oni koji tog dana tradicionalno obeležavaju Svetog Trifuna, posebno u vinogradarskim krajevima Srbije, svoje običaje usklađuju sa odlaskom na groblje i prisustvom parastosima, ali se suština oba obeležavanja ne menja.
Crkveni kalendar tako potvrđuje da zadušnice, kao pokretni dan, povremeno mogu da se poklope sa velikim ili raširenim praznicima, što je deo uobičajenog liturgijskog ritma, a ne izuzetak.
Kurir.rs/ 24 sedam