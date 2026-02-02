Slušaj vest

Zimske zadušnice ove godine u Srbiji obeležavaju se na dan Svetog Trifuna, što je kod dela vernika i javnosti otvorilo pitanje da li je takvo poklapanje neuobičajeno i da li ono nosi neko posebno značenje. Međutim, crkveni kalendar i ranija praksa pokazuju da ovakva podudarnost nije ni retka ni simbolički posebna.

Zadušnice su u Srpskoj pravoslavnoj crkvi dani posvećeni molitvenom sećanju na upokojene, a uvek se obeležavaju subotom, koja u pravoslavnoj tradiciji ima posebno mesto kao dan pomena mrtvih. Njihov datum je pokretan i zavisi od liturgijskog ciklusa, zbog čega se povremeno dešava da se poklope sa praznicima koji imaju fiksni datum u crkvenom kalendaru.

Upravo zbog toga nije neobično da zimske zadušnice padnu na dan Svetog Trifuna, koji se uvek obeležava 14. februara. Takav slučaj zabeležen je i ranije – na primer 2015. godine, kada su se zimske zadušnice takođe obeležavale istog dana kada i praznik posvećen ovom svetitelju, zaštitniku vinogradara i baštovana.

Sveti Trifun Foto: printscreen/youtube/RTV Santos Zrenjanin

Crkveni izvori objašnjavaju da ovakva poklapanja nemaju posebno teološko značenje niti se tumače kao znak ili poruka. U tim situacijama, oba povoda se obeležavaju istog dana, prema ustaljenom bogoslužbenom poretku. Zadušnice zadržavaju svoj osnovni smisao – molitvu za duše upokojenih – dok se praznik svetitelja obeležava u skladu sa crkvenim pravilima.

U praksi, ovakvo poklapanje najčešće ima samo organizacioni značaj za vernike. Oni koji tog dana tradicionalno obeležavaju Svetog Trifuna, posebno u vinogradarskim krajevima Srbije, svoje običaje usklađuju sa odlaskom na groblje i prisustvom parastosima, ali se suština oba obeležavanja ne menja.