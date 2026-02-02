Sajamski februar u Wayoutu: S ljubavlju slavimo 20 godina sa vama!
Wayout ove godine obeležava veliki jubilej – 20 godina uspešnog poslovanja, posvećenosti putnicima i stvaranja nezaboravnih putničkih iskustava.
U čast jubileja, ali pre svega sa željom da zahvalimo svojim putnicima na ukazanom poverenju tokom proteklih 20 godina, Wayout tim je doneo odluku da u mesecu kada se održava Beogradski Sajam Turizma pripremio velike popuste tokom čitavog februara.
Ovom prilikom, pre svega želimo da zahvalimo svima koji su tokom ove dve decenije bili deo našeg putovanja.
Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu turizma i omladine, na podršci i edukaciji, kao i kritikama tokom našeg poslovanja.
Takođe, zahvaljujemo se i ambasadama Arapske Republike Egipat, Republike Kipar, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Tunis, Republike Turske, kao i ambasadama Republike Srbije u ovim državama, ali i Ministarstvima turizma Egipta, Kipra, Tunisa, Malte i Španije, DTCM-Dubai i DCT-Abudabi – na kontinuiranoj saradnji, podršci i poverenju za koje verujemo da su značajno doprinele razvoju turizma i unapređenju međunarodne saradnje.
Zahvaljujemo se i kompaniji Dunav osiguranje, našem dugogodišnjem partneru, u saradnji sa kojim Wayout svim svojim putnicima do 60 godina starosti poklanja međunarodno putno zdravstveno osiguranje. Verujemo da će naša saradnja u budućnosti biti još snažnija i da ćemo zajedničkim snagama idalje brinuti o sigurnosti i bezbrižnosti naših putnika tokom putovanja.
Veoma smo ponosni i na postignuća nacionalne avio-kompaniji Air Serbia, pre svega zbog uspeha na polju proširenja palete destinacija, te verujemo da ćemo u budućnosti i dalje deliti uspehe kako po pitanju čarter letova, tako i u pogledu redovnih linija. Nadamo se da ćemo u toku 2026 godine zajedničkim snagama uspeti da otvarimo još jednu novu destinaciju koja će, verujemo, prijatno iznenaditi sve naše putnike.
Takođe, veliku zahvalnost dugujemo i dugogodišnjim partnerima, avio-kompanijama Wizz Air, Air Cairo, Fly Dubai i Nouvelair, na izuzetnoj saradnji i postignutim rezultatima.
Dve decenije postojanja za Wayout nisu samo broj, već potvrda poverenja, kvaliteta i stalne težnje ka unapređenju usluge. Sa istom strašću i vizijom, Wayout nastavlja da otvara nova vrata sveta svojim putnicima – danas modernije, brže i dostupnije nego ikada ranije.
Kada se osvrnemo dve decenije unazad, prisećamo se vremena kada su se cenovnici pisali ručno, na papiru, a rezervacije beležile olovkom. Danas, uz značajna ulaganja u IT sekor i težnju da pratimo korak sa savremenim tendencijama, Wayout posluje uz pomoć najsavremenijih tehnologij razvijenih od strane naših domaćih i inostranih IT stručnjaka, zahvaljujući kojima je naš online portal dostupan 24/7, sa uvek ažuriranim cenama i dostupnošću aranžmana u realnom vremenu.
Wayout je sada u potpunosti usklađen sa savremenim digitalnim i administrativnim standardima, sa integracijama sistema kao što su eTurista, eFaktura i eFiskalizacija, čime se putnicima i partnerima obezbeđuje efikasnost, transparentnost i pouzdanost u svakom koraku saradnje.
U skladu sa savremenim trendovima i potrebama putnika, Wayout je tokom godina ostvario značajne uspehe na polju digitalnog marketinga, kontinuirano ulažući u unapređenje online komunikacije i prezentacije aranžmana. Uspeli smo da kreiramo online zajednicu sa više od 186 hiljada pratilaca na FaceBook-u i više od 44 hiljada pratilaca na Instagram-u.
Kroz pažljivo osmišljene digitalne kampanje i precizno targetiranje, trudimo se da svakom putniku na što jednostavniji i kvalitetniji način približimo ponude koje najbolje odgovaraju njegovim interesovanjima i potrebama, čime im olakšavamo pretragu i izbor idealnog putovanja.
Ukoliko još uvek ne pratite naše kanale, pozivamo vas da zaprate naše društvene mreže, poput Instagram-a i FaceBook-a, gde možete pronaći aktuelne aranžmane, posebne ponude i sve novosti – brzo, pregledno i u realnom vremenu.
Na kraju, pozivamo vas da podelite svoje utiske i iskustvo sa nama kroz Google recenziju. Vaše mišljenje o našem poslovanju, izboru destinacija i ponudi hotela, prezentaciji cena aranžmana, kao i celokupnom iskustvu putovanja sa Wayoutom, za nas ima izuzetnu vrednost. Svaka vaša sugestija pomaže nam da unapredimo uslugu i nastavimo da kreiramo putovanja koja ispunjavaju i prevazilaze očekivanja naših putnika.
Još jedna novina jeste ta da mi zovemo vas: Kada napravite rezervaciju, agent prodaje će vas kontaktirati putem telefona kako bi potvrdio prijem vaše rezervacije i odgovorio na sva vaša dodatna pitanja.
Za sve informacije u vezi aranžmana, možete nas kontaktirati na office@wayout.rs ili pozivom na broj 011 4144 284 | 011 4144 285 | 011 4144 294 | 062 212 282.
Vaš savršen odmor je samo nekoliko klikova daleko!
