Slušaj vest

Wayout ove godine obeležava veliki jubilej – 20 godina uspešnog poslovanja, posvećenosti putnicima i stvaranja nezaboravnih putničkih iskustava.

U čast jubileja, ali pre svega sa željom da zahvalimo svojim putnicima na ukazanom poverenju tokom proteklih 20 godina, Wayout tim je doneo odluku da u mesecu kada se održava Beogradski Sajam Turizma pripremio velike popuste tokom čitavog februara.

Foto: Promo

Ovom prilikom, pre svega želimo da zahvalimo svima koji su tokom ove dve decenije bili deo našeg putovanja. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu turizma i omladine, na podršci i edukaciji, kao i kritikama tokom našeg poslovanja. Takođe, zahvaljujemo se i ambasadama Arapske Republike Egipat, Republike Kipar, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Tunis, Republike Turske, kao i ambasadama Republike Srbije u ovim državama, ali i Ministarstvima turizma Egipta, Kipra, Tunisa, Malte i Španije, DTCM-Dubai i DCT-Abudabi – na kontinuiranoj saradnji, podršci i poverenju za koje verujemo da su značajno doprinele razvoju turizma i unapređenju međunarodne saradnje.

Foto: Promo

Zahvaljujemo se i kompaniji Dunav osiguranje, našem dugogodišnjem partneru, u saradnji sa kojim Wayout svim svojim putnicima do 60 godina starosti poklanja međunarodno putno zdravstveno osiguranje. Verujemo da će naša saradnja u budućnosti biti još snažnija i da ćemo zajedničkim snagama idalje brinuti o sigurnosti i bezbrižnosti naših putnika tokom putovanja.

Foto: Promo

Veoma smo ponosni i na postignuća nacionalne avio-kompaniji Air Serbia, pre svega zbog uspeha na polju proširenja palete destinacija, te verujemo da ćemo u budućnosti i dalje deliti uspehe kako po pitanju čarter letova, tako i u pogledu redovnih linija. Nadamo se da ćemo u toku 2026 godine zajedničkim snagama uspeti da otvarimo još jednu novu destinaciju koja će, verujemo, prijatno iznenaditi sve naše putnike. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo i dugogodišnjim partnerima, avio-kompanijama Wizz Air, Air Cairo, Fly Dubai i Nouvelair, na izuzetnoj saradnji i postignutim rezultatima.

Foto: Promo

Dve decenije postojanja za Wayout nisu samo broj, već potvrda poverenja, kvaliteta i stalne težnje ka unapređenju usluge. Sa istom strašću i vizijom, Wayout nastavlja da otvara nova vrata sveta svojim putnicima – danas modernije, brže i dostupnije nego ikada ranije.

Foto: Promo

Kada se osvrnemo dve decenije unazad, prisećamo se vremena kada su se cenovnici pisali ručno, na papiru, a rezervacije beležile olovkom. Danas, uz značajna ulaganja u IT sekor i težnju da pratimo korak sa savremenim tendencijama, Wayout posluje uz pomoć najsavremenijih tehnologij razvijenih od strane naših domaćih i inostranih IT stručnjaka, zahvaljujući kojima je naš online portal dostupan 24/7, sa uvek ažuriranim cenama i dostupnošću aranžmana u realnom vremenu.

Foto: Promo

Wayout je sada u potpunosti usklađen sa savremenim digitalnim i administrativnim standardima, sa integracijama sistema kao što su eTurista, eFaktura i eFiskalizacija, čime se putnicima i partnerima obezbeđuje efikasnost, transparentnost i pouzdanost u svakom koraku saradnje. U skladu sa savremenim trendovima i potrebama putnika, Wayout je tokom godina ostvario značajne uspehe na polju digitalnog marketinga, kontinuirano ulažući u unapređenje online komunikacije i prezentacije aranžmana. Uspeli smo da kreiramo online zajednicu sa više od 186 hiljada pratilaca na FaceBook-u i više od 44 hiljada pratilaca na Instagram-u. Kroz pažljivo osmišljene digitalne kampanje i precizno targetiranje, trudimo se da svakom putniku na što jednostavniji i kvalitetniji način približimo ponude koje najbolje odgovaraju njegovim interesovanjima i potrebama, čime im olakšavamo pretragu i izbor idealnog putovanja.

Foto: Promo

Ukoliko još uvek ne pratite naše kanale, pozivamo vas da zaprate naše društvene mreže, poput Instagram-a i FaceBook-a, gde možete pronaći aktuelne aranžmane, posebne ponude i sve novosti – brzo, pregledno i u realnom vremenu. Na kraju, pozivamo vas da podelite svoje utiske i iskustvo sa nama kroz Google recenziju. Vaše mišljenje o našem poslovanju, izboru destinacija i ponudi hotela, prezentaciji cena aranžmana, kao i celokupnom iskustvu putovanja sa Wayoutom, za nas ima izuzetnu vrednost. Svaka vaša sugestija pomaže nam da unapredimo uslugu i nastavimo da kreiramo putovanja koja ispunjavaju i prevazilaze očekivanja naših putnika.

Foto: Promo

linkuje se na link Još jedna novina jeste ta da mi zovemo vas: Kada napravite rezervaciju, agent prodaje će vas kontaktirati putem telefona kako bi potvrdio prijem vaše rezervacije i odgovorio na sva vaša dodatna pitanja. Za sve informacije u vezi aranžmana, možete nas kontaktirati na office@wayout.rs ili pozivom na broj 011 4144 284 | 011 4144 285 | 011 4144 294 | 062 212 282.