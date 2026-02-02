Slušaj vest

Među njima su Kruševac, Leskovac, Sombor, Surdulica, Niš, Bor, Svilajnac i mnogi drugi, saopšteno je iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Prijave se podnose elektronski pomoću usluge e-Vrtić na portalu e-Uprava i dostupne su svim e-Građanima, odnosno registrovanim korisnicima Portala e-ID – bez obzira na koji način pristupaju portalu.

"Celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan je u okviru usluge e-Vrtić na portalu e-Uprava", navodi se u saopštenju.

Kako se naglašava, novina je da će u slučaju da su oba roditelja strani državljani oni moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Republici Srbiji.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu podseća roditelje da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno i elektronskim putem podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Registracija građana na portalu e-Uprava je moguća onlajn i to kreiranjem korisničkog imena i lozinke ili korišćenjem mobilne aplikacije Consent-ID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.