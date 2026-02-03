Slušaj vest

Momčilo Gavrić bio je dečak koji je odrastao prerano, najmlađi podnarednik na svetu i najmlađi vojnik u Prvom svetskom ratu rodom iz sela Trbušnica kod Loznice.

Priču o ovom junaku objavljena je na Fejsbuk stranici "Zanimljiva istorija i geografija" i prenosimo je u celosti.

Rođen je 1. maja 1906, a preminuo u Beogradu, 28. aprila 1993. Bio je podnarednik Šestog artiljerskog puka Drinske divizije i najmlađi podoficir na svetu u toku Prvog svetskog rata.

- Učesnik Solunskog fronta gde je i ranjen. Posle Cerske bitke, 1914. godine, sa osam godina je stekao čin kaplara, a vojvoda Živojin Mišić ga je na Kajmakčalanu, u 12. godini unapredio u čin podnarednika. Rođen je kao osmo dete Alimpija i Jelene Gavrić. Na početku Prvog svetskog rata imao je punih osam godina. Početkom avgusta 1914. godine austrougarski vojnici iz hrvatske 42. domobranske pešačke divizije (poznata i kao „Vražja divizija“) su mu ubili oca, majku, tri sestre, četiri brata i babu, a kuću zapalili.

Momčilo Gavrić Foto: Ministarstvo odbrane

- On je preživeo zahvaljujući ocu koji ga je poslao kod strica da nađe zapregu kojom bi porodica pobegla od zlotvora. Ostavši i bez porodice i bez doma, pošao je na Gučevo da traži srpsku vojsku. Pronašao je Šesti artiljerijski puk Drinske divizije kojim je komandovao major Stevan Tucović, brat Dimitrija Tucovića. Kada im je ispričao šta se dogodilo, vojnici su istog dana osvetili Gavrićevu porodicu, a on je postao vojnik u njihovim redovima. Major Tucović je naredio vojnicima da svakog dana daju Gavriću da opali tri puta iz topa da bi na taj način osvetio svoju porodicu.

- Posle rata pohađao je gimnaziju „Henri Rajt“ u Faveršamu, a zatim je završio grafičarski zanat i obuku za vozača u Beogradu. Oženio se Kosarom sa kojom je radio u fabrici hartije „Vapa“ u Beogradu. Dok je bio na odsluženju vojnog roka u Slavonskoj Požegi, 1929. godine, Momčilo je doživeo neprijatnosti. Uhapsili su ga oficiri Jugoslovenske kraljevske vojske, inače bivši austrijski oficiri (hrvati, oni isti pod čijom komandom mu je zaklana porodica), jer mu nisu verovali na reč da je proveo četiri godine ratujući i da je nosilac Albanske spomenice.

Momčilo Gavrić Foto: Ministarstvo odbrane

- Za vreme Drugog svetskog rata nemački okupatori su ga dva puta zatvarali u logor, a pred streljački stroj izvodili su ga i partizani. Nakon rata, u vreme političkog prijateljstva jugoslovenskog predsednika Josipa Broza s albanskim predsednikom Enverom Hodžom, Momčila je hapsila i OZNA, zbog njegovog javno izrečenog stava "da nam Albanci nisu braća".