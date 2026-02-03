Slušaj vest

Telefonski poziv trgovačkih putnika mogao je da se završi ozbiljnim finansijskim posledicama po stariju ženu sa demencijom da u poslednjem trenutku u stan nije ušao njen sin. Prodavci su joj ponudili "povoljne" jastuke i dodatne usluge, a ugovor koji su doneli na potpis podrazumevao je višemesečno odbijanje 9.000 dinara od penzije.

Kako svedoči porodica, žena, koja zbog demencije nema osećaj za novac i često zaboravlja da li je nešto platila, rado je pristala da "pazari“ i pozvala prodavce u kuću.Dočekali su je sa ugovorom i robom, a u ponudi je, kako kaže porodica, bio i boravak u banji. Srećna što kupuje nešto „povoljno“, krenula je da potpisuje dokumenta sve dok u prostoriju nije ušao njen sin.

Njegova reakcija sprečila je potpisivanje ugovora i dalju prodaju, a trgovci su udaljeni bez eskalacije sukoba. Ipak, starija žena je ostala zbunjena i potresena, ubeđena da joj je uskraćena dobra prilika.

Njenu objavu sa X-a prenosimo u celosti:

Meta lažnih trgovaca su uglavnom stariji građani Foto: Shutterstock

- Zovu babu juče trgovački putnici prodaju jastuke i još neke stvari (inače baba ima ozbiljan problem sa demencijom, nema osećaj za novac, zaboravlja da li je platila ili nije itd.) Kaže ona njima hoće da pazari da dođu kod nas kući. Dolaze oni u nekom momentu sa ugovorom i nekim stvarima, čini mi se da je i boravak u banji bio uključen. U ugovoru stoji da će da joj odbijaju od penzije 9.000 narednih ne znam koliko. Ona sva srećna, da nešto kupi jelte, kreće da potpiše. U tom momentu ulazi moj otac, koji samo što se nije srušio kad je video scenu. Trgovce isterao, konflikt nije eskalirao (hvala Bogu). Baba šokirana što ih je oterao, njoj su baš bili potrebni ti jastuci, kaže mnogo su povoljni - pisalo je u objavi koja je pokrenula niz komentara.

Inače, iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) upozoravali su ranije da ovakvi trgovci penzionerima u najvećem broju slučajeva nude upravo jastuke i posteljine sa navodno lekovitim svojstvima, koji iznose i preko 100.000 dinara, pa čak i meleme i kreme koje koštaju kao Svetog Petra kajgana!

Kako varaju ljude

Trgovci pikiraju upravo one građane koji uglavnom žive sami, raspituju se po kraju i u ogromnom broju slučajeva samo banu na vrata. Svim primerima je zajedničko to da prodavci predstave primaljivu ponudu, otplatu robe na što više rata i različite poklone kao mamac za kupce. Neki čak i unapred imaju pripremljene ugovore da ne bi gubili vreme na ubeđivanje i da bi žrtva što pre nasela i potpisala.