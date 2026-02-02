Slušaj vest

Sa samo jednim pogrešnim klikom, korisnici popularne aplikacije WhatsAppmogu ostati bez kontrole nad sopstvenim nalogom.

Ovakvi hakerski napadi su sve češći, a na to je upozorila i jedna Dunja na TikToku koja poznaje čak dvoje ljudi koji su bili žrtve ove prevare.

Ona je apelovala na građane da budu posebno oprezni.

Dunja je apelovala na sve da budu jako oprezni. Foto: Tik Tok Printscreen/dunja_jevtovic

- Trenutno se dešava prevara gde hakuju WhatsApp profile. Šalju vam link, a kada uđete, pojavi se slika vašeg prijatelja. On izgleda kao da su ga prijavili za neko takmičenje. Uđete, prijavite se i hakuju vam WhatsApp profil, bukvalno povežu vaš telefon sa njihovim kompjuterom - kaže Dunja i dodaje:

Korisnik se poziva da glasa za nekog na konkursu. Foto: Tik Tok Printscreen/dunja_jevtovic

- Nemojte ni slučajno da ulazite u to. Nakon što vam hakuju profil, svim vašim kontaktima šalju link da se i oni prijave. Tako da pazite, moju cimerku i njenog druga su već nasamarili. Zamalo sam i ja pala na to.

Kako prevara funkcioniše

Hakeri mogu povezati tečefon sa njihovim računarom i pristupiti osetljivim podacima. Foto: Tik Tok Printscreen/dunja_jevtovic

Prema dostupnim informacijama iz oblasti sajber-bezbednosti, reč je o dobro poznatoj, ali i dalje veoma efikasnoj metodi prevare.

Korisnicima stiže poruka od poznatog kontakta sa linkom koji vodi na stranicu nalik glasanju za takmičenje ili podršci nekoj osobi. Stranica deluje uverljivo, često sadrži fotografiju prijatelja, logo ili broj glasova.

U trenutku kada se korisnik "prijavi" ili unese podatke, zapravo dolazi do zloupotrebe WhatsApp naloga, najčešće kroz:

povezivanje naloga sa WhatsApp Web-om na uređaju prevaranata,

ili krađu verifikacionog koda koji omogućava preuzimanje naloga.

Nakon toga, prevaranti automatski šalju isti link svim kontaktima žrtve, čime se prevara širi velikom brzinom.

Zašto je ovo opasno

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi napadi ne ugrožavaju samo privatne poruke, već mogu dovesti i do:

Foto: Shutterstock

pristupa osetljivim informacijama, fotografijama i dokumentima,

iznuda

dugotrajnog gubitka naloga ukoliko se ne reaguje na vreme.

Posebno zabrinjava cinjenica da poruke dolaze od ljudi kojima korisnici veruju, što značajno smanjuje oprez.

Kako se zaštititi

Bezbednosni saveti su jasni:

Ne otvarati linkove koji zahtevaju prijavu ili glasanje, čak i ako dolaze od poznatih osoba.

Nikada ne deliti verifikacioni kod koji stiže SMS-om ili putem WhatsApp-a.

Ukljuciti dvostepenu verifikaciju u podešavanjima aplikacije.

Ukoliko sumnjate da je nalog hakovan, odmah se odjaviti sa svih uređaja i kontaktirati WhatsApp podršku.