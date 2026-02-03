Slušaj vest

U Srbiji danas jutro hladno uz slab, ponegde i umeren mraz. U toku dana iznad većeg dela promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i toplije vreme, a samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno vreme (ledeni dan), najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije ponegde usloviti kišu. Vetar slab i umeren, na jugu Banata jak, uveče i olujni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od -7 do -2, a najviša dnevna u većini mesta od četiri do 10 stepeni Celzijusovih, a samo na istoku hladnije oko -5 - navodi RHMZ.

Biometeorološka prognoza Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Reumatski bolovi i pospanost su očekivani kao meteoropatske reakcije.

Košava i kiša

- U sredu i četvrtak ujutru umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom, a zatim u četvrtak tokom dana uglavnom suvo vreme uz delimično razvedravanje. U košavskom području do četvrtka i vetrovito sa košavom koja će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.