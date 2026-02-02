Slušaj vest

Početak ove nedelje obeležio je sneg, koji je iznenadio putare ali i građane. Međutim usledilo je otopljenje, a kako se najavljuje, nastaviće se i do vikenda.

o tome kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu govorio je Slobodan Sovilj meterolog RHMZ na Kurir televiziji:

Slobodan Sovilj Foto: Kurir Televizija

- Zahlađenje je stiglo, ali smo mi u ovom prethodnom periodu svedočili zaista velikom broju dezinformacija o karakteru ovog zahlađenja, s obzirom da su prognozirane izuzetno velike snežne padavine od strane nepouzdanih meteoroloških izvora. Naše prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije su jedina zvanična informacija - istakao je na samom početku Sovilj, ali se dotakao i snežnih padavina koje su zatekle ljude u ponedeljak:

- Palo je u većini nižih predela centralne i južne Srbije tek po 1-2 cm snega. U Negotinu ga ima 5 cm, u planinskim predelima gde smo nekada ranijih decenija svedočili i visinama od preko metar snega baš u ovom periodu godine, sada ga ima jedva 30 cm.

Naglo otopljenje

Kaže da Srbija kreće u jedan novi, nagli porast temperature, koji se očekuje već od srede:

- U drugom delu sedmice znatno toplije vreme u svim krajevima, osim Timočke i Negotinske krajine. Kada je u Beogradu tipično pojačan južni i jugoistočni vetar, tada je Timočka i Negotinska krajina znatno hladnija i tamo ćemo do srede imati ledene dane, odnosno i jutarnju i dnevnu temperaturu ispod nula stepeni.

Foto: Erik Verduzco/AP

Temperature i do 15 stepeni od srede

Dodaje i da u narednom periodu možemo očekivati temperaturne rolerkostere:

- Ove sedmice je ponedeljak bio najhladniji dan i kad pogledam ovaj neki period od narednih desetak dana s maksimalnim temperaturama od 0 do 3 stepena, u Timočkoj krajini oko - 5, temperature će narednih dana ići od + 3 do +10, a onda ćemo od srede, četvrtka imati u većini mesta temperature preko 10 stepeni. U zapadnoj i centralnoj Srbiji čak i do 15 stepeni. Tada neće biti ni mraza u jutarnjim satima.

Trik za nepropusnu obuću pomoću sveće i fena Foto: Lee Hudson / Alamy / Profimedia

- Do 15. februara sledi nam manji pad temperature, on neće biti toliko izražen. Prosečne srednje dnevne temperature očekujemo od + 5 do + 10 stepeni, a što se tiče zahlađenja sredinom meseca, videćemo kada se taj datum bude približio koliko će ono biti. Međutim, ništa ne ukazuje na ekstremnu hladnoću, kako nazivaju to neki "zveri sa istoka" koje čekamo pa nikako da dočekamo, jer ovo ipak nije tako jaka hladna zima.

Dodaje i da su ovakve temperature iznad proseka, u odnosu na prethodnih 30 godina, te su prema tome normalne i uobčajene za naše podneblje.

SRBIJA U TEMPERATURNOM ROLERKOSTERU: NAGLI PORAST TEMPERATURE OVE NEDELJE! Sredina meseca donosi PREOKRET - Oglasio se RHMZ o ekstremnoj hladnoći! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs