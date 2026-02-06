Slušaj vest

Kako se približava sezona svadbi, koja obično počinje od aprila, mnogi mladi parovi u Beogradu i u gradovima širom Srbije privode kraju organizaciju venčanja, vodeći računa o svakom detalju kako bi tog dana sve izgledalo savršeno. Međutim, ove godine posebnu pažnju izazvale su cene svadbenih fotografa, koje su postale tema rasprave na društvenim mrežama, pre svega na Reditu.

Prema navodima učesnika u diskusiji, cene angažovanja fotografa za venčanja u prestonici dostižu i do 2.500 evra, u zavisnosti od paketa usluga, dužine angažovanja i dodatnih zahteva. Mnogi budući mladenci smatraju da su takvi iznosi previsoki, naročito u kontekstu ukupnih troškova organizacije svadbe, koji iz godine u godinu rastu.

Dodatnu polemiku izazvala je praksa pojedinih fotografa da, pored osnovne cene koju plaćaju mladenci, naplaćuju i štampane fotografije gostima. Kako se navodi u raspravi, cena jedne fotografije može dostići i 500 dinara po komadu, što je izazvalo negodovanje kod dela javnosti.

Muka mladenaca

- Organizujemo svadbu i malo sam se šokirao cenama. Fotografi (njih dvoje) nam traže oko 1.600 evra za 12 sati fotografisanja,bez prodaje slika. Da li je ovo realna cena ili preplaćujemo? Može li neki fotograf koji ima iskustva da objasni kolika je stvarno zarada njima na ovu cifru (kad se oduzmu troškovi amortizacije)? Da napomenem da ne želimo prodaju fotografija u sali - pitali su mladenci na Reditu i izazvali lavinu komentara:

- Ta prodaja slika gostima je meni takav jedan bezobrazluk da nemam reči jer ih prodaju po nerealno visokim cenama zato što znaju da će svakog gosta biti blam da se cenjka i da odbije. Mislim da negde cena ide i do 500 dinara za jednu sliku, a naravno sve je to prodaja na crno. Za 1.600 evra ja bi pristala, ali da ne smaraju goste da im uvaljuju slike jer ako je velika svadba tu će zaraditi još toliko koliko ste ih i vi platili, nego bih tražila da aplouduju slike i da gosti sami daunloduju i izrađuju ako žele. Svejedno te slike u štampanom obliku svi kada dođemo sa neke svadbe nikada ne pogledamo više u životu i kupujemo ih samo zato što je svakoga sramota od drugih da odbije - piše u prvom komentaru, dok su neki mladenci naveli da su im fotografi tražili 2.500 evra za 10 sati posla.

Kum nema para

- Na svadbi gde sam bio kum, na kraju svadbe prilazi mi fotograf i kaže: "Kume imamo sedamdesetak tvojih slika, oćeš sad da platiš ili?" Rekoh neću uopšte jer ću svakako dobiti izrađene fotografije koje pripadaju mladencima i koju se oni unapred platili, pa će mi ih dati. Par dana kasnije, mladenci otišli po svoje fotografije a na mom štosu fotografija je pisalo "Kum nema para". Ne znam da li je stvarno mislio da ću platiti toliko fotografija... - navodi se u komentaru.

Upravo zbog paprenih iznosa i nekih "loših" pređašnjih iskustava pojedini parovi su počeli i da zahtevaju od fotografa da gostima ne uvaljuju fotografije, već da izrade fajl odnosno naprave "QR" kod i da gosti koji žele fotografije skeniraju i preuzmu ih, a ne da bacaju pare na njih.