Slušaj vest

Mala Nada Stanković, beba od samo deset meseci iz sela Boljara kod Vlasotinca, od prvih dana svog života vodi tešku borbu.

Već drugog dana nakon rođenja imala je prvi epileptični napad. Sa nepunih mesec dana potvrđena joj je epileptična encefalopatija, teška i retka bolest koja ozbiljno utiče na njen razvoj i budućnost.

Dok druga deca bezbrižno odrastaju, Nadini dani prolaze između terapija, pregleda i neizvesnosti. Defektolog, fizijatar, oftalmolog, genetičari - to je njena svakodnevica. Pred njom je i lečenje u inostranstvu, koje predstavlja jedinu realnu šansu za napredak.

Troškovi lečenja su ogromni. Za naredne dve godine potrebno je oko 18 miliona dinara. Za jednu porodicu - nemoguće. Za zajednicu ljudi dobre volje - moguće.

Fondacije „Budi human“ i „Pokrenimo život“ pokrenule su humanitarnu akciju kako bi se Nadi pružila prilika za život dostojan detinjstva. Svaki dinar ide isključivo na njeno lečenje i terapije.

Važno je da znate: i najmanja donacija ima veliku vrednost. Čak i 100 dinara, kada se udruži sa donacijama drugih ljudi, postaje terapija, pregled, nada.

Ako u ovom trenutku niste u mogućnosti da pomognete finansijski, i dalje možete učiniti mnogo. Molimo vas da ovaj mejl prosledite zaposlenima, saradnicima, prijateljima ili drugim firmama i preduzetnicima koji bi mogli da se uključe. Jedno prosleđivanje može dovesti do osobe koja može pomoći.

U njeno lečenje uključenje su brojne dugotrajne i skupocene terapije koje porodica ne može sama da finansira. Fondacija "Pokreni život" organizovala je akciju prikupljanja sredstava.

Drugog dana nakon rođenja Nada je imala prvi epileptični napad. Sa nepunih mesec dana potvrđena joj je epileptična encefalopatija koja je povezana sa razvojnim problemima i mutacijom gena.

Jaki i isrpljujući napadi se zbog oštećenja moždane funkcije javljaju često. Ima problema sa gutanjem, motorikom, dok teška borba traje devet meseci.

- Svaki mali napredak s napadima nas vrati mnogo, mnogo više unazad. Ima devet meseci, a ne drži vrat, ne sedi, delimično prati i ima strabizam. Ima i problema sa varenjem zbog mutacije gena - kaže Marijana Stanković, Nadina majka.

Marijanu je ljubav dovela iz Štrpca u selo Boljare kod Vlasotinca. I suprug i ona su profesori matematike.

Sa željom da ostanu u selu i da pored Vlasine podižu decu, uzeli su kredite i počeli gradnju kuće, ali su radovi stali.

Za dve godine potrebno 18 miliona dinara

Svaki dinar odlazi na Nadino lečenje i terapije kod defektologa, fizijatra, oftalmologa, genetičara. Čeka ih i put u inostranstvo. Troškovi su veliki i neophodna im je pomoć.

- Ne možemo sve sami jer je dugotrajan proces. U ispitivanju su terapije koje bi mogle da daju rezultate u budućnosti. Uz sve terapije, naglasak je na to da njeno stanje, što se tiče napada, bude stabilno - kaže Aleksandar Stanković, Nadin otac.

Za dve godine potrebno im je oko 18 miliona dinara. Mnogobrojnim aktivnostima porodici Stanković pomaže Fondacija "Pokreni život".

Širom Srbije postavili su 600 kutija za prikupljanje sredstava namenjenih lečenju dece.

- Jako je važno što je na vreme krenula terapija, jer je još uvek mala, nisu joj dovoljno razvijeni mišići i može da se radi dosta sa njom. Za kratko vreme prikupili smo 2.700 evra, što je oko 300.000 dinara, ali to nije dovoljno za sve što ih čeka - rekao je Dušan Miljković iz Fondacije "Pokreni život".

Istrajni su i posvećeni brizi o maloj Nadi. Završili su mnoge obuke kako bi joj uz stručnjake, pomagali kod kuće.

Optimizam ih ne napušta, kao ni vera u ljude dobre volje. Da ih razume i stane na noge.To je najveća želja roditelja i tri godine starijeg brata Luke.