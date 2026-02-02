Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je da se otvara novo poglavlje po pitanju Konkursa za projekte namenjene osobama sa invaliditetom.
Društvo
ULAGANJE U JEDNAKE MOGUĆNOSTI I DOSTUPNOST ZA SVE! Ministarka Stamenkovski: Otvara se novo poglavlje Konkursa za projekte namenjene osobama sa invaliditetom
Slušaj vest
Ove godine konkurs donosi više nego ikada pre:
- Rekordni budžet — 500 miliona dinara
- Inovativni projekti u susret EKSPO-u
- Transparentniji proces i vidljiviji rezultati
Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da je najvažnija konkretna podrška osobama sa invaliditetom, što će uključivati više inkluzivnih igrališta, više pristupačnih vozila i više inkluzivnih centara.
- Ovo nije samo konkurs. Ovo je ulaganje u jednake mogućnosti i dostupnost za sve - naglasila je ona.
Reaguj
Komentariši