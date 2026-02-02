Slušaj vest

Ove godine konkurs donosi više nego ikada pre:

  • Rekordni budžet — 500 miliona dinara
  • Inovativni projekti u susret EKSPO-u
  • Transparentniji proces i vidljiviji rezultati

Milica Đurđević Stamenkovski je istakla da je najvažnija konkretna podrška osobama sa invaliditetom, što će uključivati više inkluzivnih igrališta, više pristupačnih vozila i više inkluzivnih centara.

- Ovo nije samo konkurs. Ovo je ulaganje u jednake mogućnosti i dostupnost za sve - naglasila je ona.