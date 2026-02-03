Slušaj vest

Sezona zimskih sniženja polako se završava, ali potrošači i dalje masovno posežu za "akcijskim" cenama. Iza velikih natpisa o popustima do 70 odsto često se kriju trikovi trgovaca, uz pomoć kojih navode kupce da pazare i stvari koje im uopšte ne trebaju.

Izlozi su uveliko oblepljeni natpisima "50 odsto niže“, "do 70 odsto jeftinije“, "popust 30 odsto“, "sale“. Potrošači, omamljeni ovim sniženjima, često u korpu stavljaju od jakni do kupaćih kostima, verujući da su uštedeli.

Međutim, realnost je drugačija. Stručnjaci objašnjavaju da mnogi trgovci pre no što uopšte drastično "snize" cene artikala prvo ih povećaju pa uz određeni popust cifra dođe na onu od pre, a često i višu s tim što je sada označena akcijskom bojom koja mami kupce. Obično to bivaju crvene ili žute boje sa krupnim brojkama.

Drugi u nizu trikova su i nabacani artikli na gomili sa velikim natpisima "od" određene cifre pa naviše. Recimo, ukoliko stoji "od 299" često se na toj gomili nalazi samo jedan artikal po toj ceni, dok su ostali po pravilu znatno skuplji, ali kupac omamljen onom najnižom cifrom često luta kroz tu gomilu pa su velike šanse da će naći nešto što će mu se dopasti i kupiti iako "stoji" skuplje od onoga što je napisano.

Iz sniženja se kriju brojni trikovi trgovaca Foto: Shutterstock

Ono treće, najuočljivije su artikli na sniženjima. Među garderobom i obućom preovladavaju ili one najmanje ili pak najveće veličine koje su ostale i koje retko kome odgovaraju.

Sniženi artikli s greškom

Stručnjaci za zaštitu potrošača više puta su upozoravali da trgovci u međusezonskim popustima stvaraju lažni utisak popusta. Osim toga, na sniženju se često nalaze artikli sa greškom ili oštećeni proizvodi.

Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača rekla je ranije za Kurir da trgovac mora da poštuje zakonsku regulativu kada je reč o rasprodaji, sezonskim sniženjima i akcijama jer za sve njih važe određena pravila:

Budite obazrivi prilikom kupovine Foto: Shutterstock

- Trgovac mora jasno da naglasi staru i novu cenu. Zabranjeno je oglašavanje prodajnih podsticaja kojim se oglašava navodna rasprodaja ili prividno sniženje cene robe ili usluga, obim sniženja ili slično, ako je roba bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom periodu. Potrošači moraju biti obazrivi,jedna petina asortimana treba da bude snižena po procentualnom sniženju koje je istaknuto. Potrošač navučen natpisima lako može da poklekne i da smatra da kupuje po dobroj ceni jer je brzopleto poverovao poruci trgovca.

Najčešći trikovi trgovaca Najviši procenat popusta se ističe u reklamama, dok je broj artikala po toj ceni zanemarljiv.

Snižena roba je često u malim količinama.

Popustni proizvodi smešteni su na kraju prodavnice, dok se sezonski artikli po punoj ceni ističu pri ulazu.

Stalne rasprodaje reklamiraju se kao sezonske.

Najčešće se nude samo najmanji ili najveći brojevi, koji retko kome odgovaraju.