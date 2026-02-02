Nakon što su hrvatski rukometaši osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu, proslava uspeha pretvorila se u novu političku i identitetsku krizu. Medalja je postala društvena podela jer igrači i deo Rukometnog saveza insistiraju da na dočeku u Zagrebu nastupi Marko Perković Thompson, izvođač čiji repertoar veliča nacionalističku i ratnu simboliku. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević odbio je da da dozvolu za Thompsonov nastup, pozivajući se na poruke koje dele društvo i ne pripadaju sportskom događaju. Nakon toga, Vlada Republike Hrvatske, predvođena premijerom Andrejem Plenkovićem, preuzima organizaciju dočeka i omogućava nastup pevača, praktično zaobilazeći gradsku vlast. Time je sportska proslava pretvorena u politički obračun: s jedne strane poruka o „domoljublju“ i „volji naroda“, a s druge upozorenje da se javni prostor koristi za legitimizaciju ustašstva koje godinama izaziva podele u Hrvatskoj i izvan nje.