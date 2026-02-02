PLENKOVIĆEV UDAR NA ZAGREB KROZ THOMPSONOVE STIHOVE: Kad politika preuzme sport
Nakon što su hrvatski rukometaši osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu, proslava uspeha pretvorila se u novu političku i identitetsku krizu. Medalja je postala društvena podela jer igrači i deo Rukometnog saveza insistiraju da na dočeku u Zagrebu nastupi Marko Perković Thompson, izvođač čiji repertoar veliča nacionalističku i ratnu simboliku. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević odbio je da da dozvolu za Thompsonov nastup, pozivajući se na poruke koje dele društvo i ne pripadaju sportskom događaju. Nakon toga, Vlada Republike Hrvatske, predvođena premijerom Andrejem Plenkovićem, preuzima organizaciju dočeka i omogućava nastup pevača, praktično zaobilazeći gradsku vlast. Time je sportska proslava pretvorena u politički obračun: s jedne strane poruka o „domoljublju“ i „volji naroda“, a s druge upozorenje da se javni prostor koristi za legitimizaciju ustašstva koje godinama izaziva podele u Hrvatskoj i izvan nje.
Kada se ustaška simbolika normalizuje kroz javne nastupe Marka Perkovića Tompsona i prihvata među novim generacijama i političkom elitom u Hrvatskoj, tada napadi na Srbe u Tuzli i Splitu, kao i stalne tenzije u Vukovaru, prestaju da budu izolovani incidenti i u Srbiji se doživljavaju kao poruka upućena celom srpskom narodu.
- 1. Kako i zašto se sportski događaj poput dočeka rukometne reprezentacije pretvara u simbol političkih i identitetskih podela u društvu i što to govori o trenutnoj atmosferi u Hrvatskoj i regionu?
- 2. U kojoj meri je Marko Perković Thompson instrument sukoba i polarizacije? Jesu li njegove pesme i pojavljivanja u javnom prostoru legitimna sloboda izražavanja ili aktivator društvenih tenzija?
- 3. Kako kombinacija sportskih rivaliteta, navijačkih nasilja (poput nedavnog napada u Tuzli) i političkih simbola utiče na percepciju zajedništva, sigurnosti i međunacionalnih odnosa posebno u kontekstu Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
gosti "Usijanja":
Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“
prof. Milan Petričković, profesor FPN
Vladan Glišić, politički analitičar
urednik i voditelj: Jelena Pejović