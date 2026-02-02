Slušaj vest

Zbog pogoršanja vremenskih uslova i snežnih padavina, Auto-moto savez Srbije (AMSS) izdao je hitno upozorenje vozačima. Situaciju dodatno komplikuju snimci sa terena koji pokazuju dramatične zastoje.

Iz AMSS-a poručuju da su kolovozi u većem delu zemlje mokri ili pod snegom, te da niske temperature stvaraju veliku opasnost od poledice.

U svom saopštenju, AMSS naglašava da su oprez i strpljenje trenutno najbitniji faktori u saobraćaju.

- Apelujemo na sve vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da održavaju veće odstojanje između vozila - navode iz Saveza, dodajući da su „dežurne ekipe putara na terenu i čiste kolovoze prema prioritetima“.

Takođe, iz ove institucije podsećaju da je upotreba zimske opreme obavezna.

- Neposedovanje adekvatnih pneumatika u ovakvim uslovima direktno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju - napominju.

Dok iz zvaničnih kanala stižu uputstva, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji najbolje oslikava trenutno stanje na terenu. Na tom video-zapisu koji se masovno deli, zabeležena je nepregledna kolona vozila koja stoji u mestu.

Uzrok zastoja je, prema onome što se vidi na snimku, masovno proklizavanje više putničkih i teretnih vozila. Automobili poprečeni na putu onemogućili su prolaz ostalima, dok vozači u kolonama čekaju intervenciju putarskih službi.

AMSS je izneo i nekoliko ključnih preporuka koje bi vozači trebalo da imaju na umu pri putu.

- Svako naglo usporavanje može izazvati zanošenje vozila - upozorava AMSS. Takođe, pozivaju na strpljenje na kritičnim deonicama jer se na usponima i u planinskim predelima saobraćaj odvija otežano i uz obaveznu upotrebu lanaca.

Iz AMSS-a zaključuju da se vozačima preporučuje da, ukoliko je moguće, „odlože putovanje dok se padavine ne smire i kolovozi ne budu potpuno očišćeni“.

Kurir.rs/Telegraf

