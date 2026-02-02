Slušaj vest

Punjač za telefon, produžni kabl, osveživač vazduha, zidni sat, sijalica... Obični predmeti za svakodnevnu upotrebu? Ne baš.

Upravo u njima vrlo često se kriju špijunske kamere i prisluškivači! Dobijete na poklon, recimo, lep punjač, pa onda dok mirno sedite u dnevnoj sobi, neko vas gleda, sluša i snima. I to za sitne pare.

Cene ove opreme kreću se od 3.500 do 15.000 dinara, a interesovanje u Srbiji je, kako kažu sagovornici Kurira, sve veće! Špijuniraju se supružnici, deca, zaposleni, poslovni partneri...

Punjač za telefon sa prisluškivačem - i puni telefon i snima Foto: Shutterstock

"Punjač za telefon koji čuje sve! Zahvaljujući skrivenom mini-prisluškivaču, možete slušati razgovore uživo sa bilo koje lokacije, 24 sata dnevno, bez brige o bateriji. Dovoljno je da pozovete punjač telefonom i uživo slušate šta se dešava dok niste tu - i nema šanse da vas otkriju", glasi samo jedan od brojnih oglasa koji se mogu pronaći na društvenim mrežama.

Ovakve ponude upozoravaju da, u vremenu kada tehnologija vrtoglavo napreduje, više ne možemo sa sigurnošću da znamo da li nam se zaista samo puni telefon ili i nečiji fajl o nama.

I prešlo se sa onih ranijih predmeta poput nalivpera na ono što će sigurno "žrtva" da koristi.

Novi modeli su sve diskretniji i funkcionalniji, kaže Jovanović. Foto: Kurir Televizija

Na tržištu se, kažu stručnjaci, neprestano pojavljuju novi modeli prisluškivača i špijunskih kamera - sve manji, lepši, diskretniji i funkcionalniji.

- Među najnovijim modelima za prisluškivanje su punjači, osveživači vazduha, zidni i alarmni satovi, sijalice... Kod nas se izuzetno dobro prodaju i snimači razgovora ugrađeni u produžne kablove i USB uređaje. Kada je reč o špijunskim kamerama, najtraženije su one skrivene u naočarima, ručnom satu, hemijskoj olovci i ključu od automobila. Apsolutni bestseler je kamera ugrađena u alarmni sat (budilnik) - potpuno je neupadljiva i odlično radi čak i u mraku - kaže za Kurir Miloš Jovanović, stručnjak za špijunsku tehnologiju i vlasnik firme koja se bavi prodajom ove opreme.

Interesovanje Srba je sve veće za špijunsku opremu. Foto: Shutterstock

Interesovanje je ogromno. Samo Jovanovićeva firma mesečno proda između 500 i 600 ovakvih uređaja.

- Oko 30 odsto kupaca su ljudi koji žele da provere vernost partnera. Još 30 odsto čine roditelji zabrinuti za bezbednost svoje dece, dok se oko 30 odsto opreme koristi u poslovne svrhe. Preostalih 10 odsto odlazi na razne druge potrebe. Manji broj ljudi kupuje i kontrašpijunsku opremu, uređaje za otkrivanje prisluškivača i skrivenih kamera.

Gde se sve kriju prisluškivači

UređajCena

produžni kabl : 15.000

: 15.000 punjač za telefon : 10.500

: 10.500 ključ za auto : 8.500

: 8.500 stona lampa : 6.500

: 6.500 osveživač vazduha : 5.500

: 5.500 kompjuterski miš : 9.000

: 9.000 USB : 8.000

: 8.000 zidni sat: 4.500

* cene u dinarima/okvirne

Roditelji najčešće kupuju softvere koji im omogućavaju potpuni nadzor nad decom - praćenje društvenih mreža, poruka, kretanja, ali i uključivanje prednje i zadnje kamere na telefonu, uz mogućnost da dete gledaju i slušaju u realnom vremenu.

Ljubomorni partneri i vlasnici firmi, s druge strane, najčešće posežu za prisluškivačima i kamerama.

Oko 30 odsto kupaca su oni koji žele da provere vernost partnera. Foto: Shutterstock

- Kada je reč o ljubomori, uređaje podjednako kupuju i muškarci i žene. Ipak, često kažem da žene imaju jaču intuiciju - one obično samo proveravaju ono što već znaju. Poslodavci opremu koriste kako bi otkrili ko krade u firmi, gde cure informacije, koliko su zaposleni lojalni i odgovorni, ali i da dokumentuju mobing, pretnje, ucene i iznude, kojih je danas sve više. Kad me ljudi pitaju kome to uopšte treba, ja im kažem: "A kome ne treba?" - kaže Jovanović uz osmeh.

Gde se kriju špijunske kamere

UređajCena

naočare : 10.000

: 10.000 ručni sat : 10.000

: 10.000 hemijska olovka : 7.000

: 7.000 alarmni sat : 13.000

: 13.000 senzor za dim : 9.000

: 9.000 sijalica: 8.500

* cene u dinarima/okvirne

Prodaja špijunske opreme u Srbiji nije zabranjena, ali član 143. Krivičnog zakonika propisuje da ko posebnim uređajima neovlašćeno prisluškuje ili snima razgovor, bez dozvole i bez znanja sagovornika, kazniće se novčano ili zatvorom od tri meseca do tri godine.

Psihoterapeut Marija Milenković kaže za Kurir da, kada su u pitanju partnerski odnosi, ne čudi što je sve više ljudi zainteresovano za špijunsku opremu.

Kako funkcionišu uređaji Tehnika stalno napreduje, pa prisluškivanje i snimanje audio i video zapisa postaje sve jednostavnije, kaže Jovanović, stručnjak za špijunsku opremu. - Prisluškivači rade tako što pozovete broj SIM kartice koja je umetnuta u uređaj. Posle dva tiha zvona, koja čujete samo vi, uređaj se automatski aktivira i možete da slušate razgovore u prostoriji. Postoji i opcija glasovne aktivacije - čim se detektuje zvuk, uređaj se sam uključuje. Neki modeli i snimaju audio i video materijal. Starije modele morate fizički preuzeti da biste pregledali snimke, dok najnoviji sve automatski šalju na klaud, pa sadržaju pristupate bez ikakvog kontakta sa uređajem.

Foto: Kurir Televizija

- Danas je mnogo lakše nekoga prevariti, ali je, zahvaljujući tehnologiji, očigledno lakše to i otkriti. Tehnologija je mač sa dve oštrice i može nas lako dovesti do osećaja usamljenosti, odbačenosti i gubitka poverenja. Ljubomora je prirodno osećanje i treba da postoji kao svojevrsna barijera, kao potreba za budnošću - da bismo zaštitili sopstveni integritet i dostojanstvo. Međutim, ne sme se ići u krajnost. Prisluškivanje i posmatranje druge osobe prelazi u patologiju, a pritom moramo biti svesni da, ukoliko je neko nameran da nešto uradi ili već ima želju za tim, mi ga ne možemo zaustaviti.