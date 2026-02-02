Srbi sve više kupuju punjače i osveživače vazduha da prisluškuju partnere: Samo 1 firma proda i do 600 špijunskih uređaja! Evo ko najviše špijunira u Srbiji!
Punjač za telefon, produžni kabl, osveživač vazduha, zidni sat, sijalica... Obični predmeti za svakodnevnu upotrebu? Ne baš.
Upravo u njima vrlo često se kriju špijunske kamere i prisluškivači! Dobijete na poklon, recimo, lep punjač, pa onda dok mirno sedite u dnevnoj sobi, neko vas gleda, sluša i snima. I to za sitne pare.
Cene ove opreme kreću se od 3.500 do 15.000 dinara, a interesovanje u Srbiji je, kako kažu sagovornici Kurira, sve veće! Špijuniraju se supružnici, deca, zaposleni, poslovni partneri...
"Punjač za telefon koji čuje sve! Zahvaljujući skrivenom mini-prisluškivaču, možete slušati razgovore uživo sa bilo koje lokacije, 24 sata dnevno, bez brige o bateriji. Dovoljno je da pozovete punjač telefonom i uživo slušate šta se dešava dok niste tu - i nema šanse da vas otkriju", glasi samo jedan od brojnih oglasa koji se mogu pronaći na društvenim mrežama.
Ovakve ponude upozoravaju da, u vremenu kada tehnologija vrtoglavo napreduje, više ne možemo sa sigurnošću da znamo da li nam se zaista samo puni telefon ili i nečiji fajl o nama.
I prešlo se sa onih ranijih predmeta poput nalivpera na ono što će sigurno "žrtva" da koristi.
Na tržištu se, kažu stručnjaci, neprestano pojavljuju novi modeli prisluškivača i špijunskih kamera - sve manji, lepši, diskretniji i funkcionalniji.
- Među najnovijim modelima za prisluškivanje su punjači, osveživači vazduha, zidni i alarmni satovi, sijalice... Kod nas se izuzetno dobro prodaju i snimači razgovora ugrađeni u produžne kablove i USB uređaje. Kada je reč o špijunskim kamerama, najtraženije su one skrivene u naočarima, ručnom satu, hemijskoj olovci i ključu od automobila. Apsolutni bestseler je kamera ugrađena u alarmni sat (budilnik) - potpuno je neupadljiva i odlično radi čak i u mraku - kaže za Kurir Miloš Jovanović, stručnjak za špijunsku tehnologiju i vlasnik firme koja se bavi prodajom ove opreme.
Interesovanje je ogromno. Samo Jovanovićeva firma mesečno proda između 500 i 600 ovakvih uređaja.
- Oko 30 odsto kupaca su ljudi koji žele da provere vernost partnera. Još 30 odsto čine roditelji zabrinuti za bezbednost svoje dece, dok se oko 30 odsto opreme koristi u poslovne svrhe. Preostalih 10 odsto odlazi na razne druge potrebe. Manji broj ljudi kupuje i kontrašpijunsku opremu, uređaje za otkrivanje prisluškivača i skrivenih kamera.
Gde se sve kriju prisluškivači
UređajCena
- produžni kabl: 15.000
- punjač za telefon: 10.500
- ključ za auto: 8.500
- stona lampa: 6.500
- osveživač vazduha: 5.500
- kompjuterski miš: 9.000
- USB: 8.000
- zidni sat: 4.500
* cene u dinarima/okvirne
Roditelji najčešće kupuju softvere koji im omogućavaju potpuni nadzor nad decom - praćenje društvenih mreža, poruka, kretanja, ali i uključivanje prednje i zadnje kamere na telefonu, uz mogućnost da dete gledaju i slušaju u realnom vremenu.
Ljubomorni partneri i vlasnici firmi, s druge strane, najčešće posežu za prisluškivačima i kamerama.
- Kada je reč o ljubomori, uređaje podjednako kupuju i muškarci i žene. Ipak, često kažem da žene imaju jaču intuiciju - one obično samo proveravaju ono što već znaju. Poslodavci opremu koriste kako bi otkrili ko krade u firmi, gde cure informacije, koliko su zaposleni lojalni i odgovorni, ali i da dokumentuju mobing, pretnje, ucene i iznude, kojih je danas sve više. Kad me ljudi pitaju kome to uopšte treba, ja im kažem: "A kome ne treba?" - kaže Jovanović uz osmeh.
Gde se kriju špijunske kamere
UređajCena
- naočare: 10.000
- ručni sat: 10.000
- hemijska olovka: 7.000
- alarmni sat: 13.000
- senzor za dim: 9.000
- sijalica: 8.500
* cene u dinarima/okvirne
Prodaja špijunske opreme u Srbiji nije zabranjena, ali član 143. Krivičnog zakonika propisuje da ko posebnim uređajima neovlašćeno prisluškuje ili snima razgovor, bez dozvole i bez znanja sagovornika, kazniće se novčano ili zatvorom od tri meseca do tri godine.
Psihoterapeut Marija Milenković kaže za Kurir da, kada su u pitanju partnerski odnosi, ne čudi što je sve više ljudi zainteresovano za špijunsku opremu.
Tehnika stalno napreduje, pa prisluškivanje i snimanje audio i video zapisa postaje sve jednostavnije, kaže Jovanović, stručnjak za špijunsku opremu.
- Prisluškivači rade tako što pozovete broj SIM kartice koja je umetnuta u uređaj. Posle dva tiha zvona, koja čujete samo vi, uređaj se automatski aktivira i možete da slušate razgovore u prostoriji. Postoji i opcija glasovne aktivacije - čim se detektuje zvuk, uređaj se sam uključuje. Neki modeli i snimaju audio i video materijal. Starije modele morate fizički preuzeti da biste pregledali snimke, dok najnoviji sve automatski šalju na klaud, pa sadržaju pristupate bez ikakvog kontakta sa uređajem.
- Danas je mnogo lakše nekoga prevariti, ali je, zahvaljujući tehnologiji, očigledno lakše to i otkriti. Tehnologija je mač sa dve oštrice i može nas lako dovesti do osećaja usamljenosti, odbačenosti i gubitka poverenja. Ljubomora je prirodno osećanje i treba da postoji kao svojevrsna barijera, kao potreba za budnošću - da bismo zaštitili sopstveni integritet i dostojanstvo. Međutim, ne sme se ići u krajnost. Prisluškivanje i posmatranje druge osobe prelazi u patologiju, a pritom moramo biti svesni da, ukoliko je neko nameran da nešto uradi ili već ima želju za tim, mi ga ne možemo zaustaviti.
Miloš Jovanović kaže da niko ne prisluškuje bez razloga i da se u velikom broju slučajeva na kraju zaista otkrije prevara. Ipak, prijateljima ne savetuje da koriste špijunsku opremu u te svrhe.
- Čak i ako nema prevare, uvek će se naći neka "sumnjiva" poruka - smajli, lepa reč... Ako nešto tražiš, uvek ćeš nešto i pronaći.
Dodaje da je imao prijatelja koji je instalirao prisluškivač u alarmni sat.
- Nije otkrio da ga žena vara, ali je otkrio da ga ogovara kod svoje majke. Jednom je to bilo toliko brutalno da je počeo da plače - priča Jovanović.