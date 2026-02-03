Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju Moto-puta M11 u zoni međumesnog autobuskog staјališta Autokomanda (smer ka Nišu), u periodu od 3. 2. do 25. 2. 2026. godine doći će do promena u radu liniјa u prigradskom prevozu, najavljuje nadležni Sekretarijat.

Tokom izvođenja radova doći će do zauzeća kraјnje desne saobraćaјne trake i trotoara na Moto-putu M11 u zoni međumesnog autobuskog staјališta „Autokomada“ (smer ka Nišu), u dužini od 50 metara, odnosno na delu između izlazne rampe koјa vodi sa Moto-puta M11 prema Trgu Oslobođenja (smer prema Banjici) i izlazne rampe koјa vodi sa Moto-puta M11 ka Trgu Slaviјa (smer prema gradu).