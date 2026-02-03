Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju Moto-puta M11 u zoni međumesnog autobuskog staјališta Autokomanda (smer ka Nišu), u periodu od 3. 2. do 25. 2. 2026. godine doći će do promena u radu liniјa u prigradskom prevozu, najavljuje nadležni Sekretarijat.

Tokom izvođenja radova doći će do zauzeća kraјnje desne saobraćaјne trake i trotoara na Moto-putu M11 u zoni međumesnog autobuskog staјališta „Autokomada“ (smer ka Nišu), u dužini od 50 metara, odnosno na delu između izlazne rampe koјa vodi sa Moto-puta M11 prema Trgu Oslobođenja (smer prema Banjici) i izlazne rampe koјa vodi sa Moto-puta M11 ka Trgu Slaviјa (smer prema gradu).

Zbog toga se privremeno ukida staјalište, ali će vozila sa prigradskih liniјa u smeru prema Sopotu i Mladenovcu koristiti staјalište „Franše D’Eperea“, koјe u redovnom režimu koriste liniјe 17, 18, 38L, 46, 55 i 70.

Ne propustiteBeograd"PRAVO JE ČUDO DA NIKO NIJE STRADAO!" Očevici za Kurir o urušenoj zgradi u Džordža Vašingtona: Postoji priča da su taj plac kupile neke američke firme
WhatsApp Image 2026-01-31 at 15.28.22.jpeg
BeogradKOLONE NA PLAVOM MOSTU, NA BRANKOVOM NEMA GUŽVE: Sve se kreće i ništa ne stoji, izmene na trasama 5 linija GSP zbog leda
jutarnji špic.jpg
BeogradDEČAK (16) POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI U SREMČICI: Beograđane mučio pritisak i bolovi u grudima
hitna pomoć noć
BeogradPOLEDICA IZMENILA TRASE OVIH LINIJA GSP: Zbog leda na kolovozu preusmereni 20, 27, 38, 74 i 79
IMG_20260129_154628.jpg