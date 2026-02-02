Slušaj vest

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije na današnjoj redovnoj sednici imenovao je Dragana Bujoševića za vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a.

Mandat generalnog direktora ističe 3. februara 2026. godine, a odluku po raspisanom javnom konkursu za imenovanje generalnog direktora RTS-a Upravni odbor doneće najkasnije do 12. marta.

Prethodno na konkursu za generalnog direktora RTS-a ukupno šest kandidata je ispunilo uslove. U ponedeljak 26. januara pristigla je prijava Dragoljuba Stankića, a Upravni odbor je utvrdio da ispunjava uslove konkursa.

Na prethodnoj sednici otvoreno je 10 prijava, od kojih je pet uzeto u razmatranje.

Kandidati koji imaju uredne i potpune prijave su Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić i Stanislav Veljković.

Upravni odbor će u zakonskom roku od 45 dana doneti odluku, a u međuvremenu će obaviti razgovor sa kandidatima.

Upravni odbor Radio-televizije Srbije doneo je odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora RTS-a 15. decembra, pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove prvog konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova.