"Dečija zaštita je temelj odgovornog i humanog društva", napisala je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski .

- Svako dete zaslužuje sigurno i bezbrižno detinjstvo, zato je jačanje sistema podrške porodicama jedan od naših najvažnijih prioriteta. Kroz roditeljski i dečiji dodatak, jednokratne pomoći pri rođenju deteta, naknade za pomoć i negu drugog lica, pokrivanje troškova predškolskog boravka i druge mere podrške, trudimo se da nijedno dete ne ostane bez brige i šanse za srećno odrastanje - napisala je ministarka i dodala: