Slušaj vest

"Dečija zaštita je temelj odgovornog i humanog društva", napisala je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- Svako dete zaslužuje sigurno i bezbrižno detinjstvo, zato je jačanje sistema podrške porodicama jedan od naših najvažnijih prioriteta. Kroz roditeljski i dečiji dodatak, jednokratne pomoći pri rođenju deteta, naknade za pomoć i negu drugog lica, pokrivanje troškova predškolskog boravka i druge mere podrške, trudimo se da nijedno dete ne ostane bez brige i šanse za srećno odrastanje - napisala je ministarka i dodala: 

- Ulaganje u decu je ulaganje u budućnost Srbije.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoJednoglasno usvojena Deklaracija o unapređenju i osnaživanju socijalne zaštite u lokalnim samoupravama
Milica Đurđević Stamenkovsk (1).jpeg
DruštvoULAGANJE U JEDNAKE MOGUĆNOSTI I DOSTUPNOST ZA SVE! Ministarka Stamenkovski: Otvara se novo poglavlje Konkursa za projekte namenjene osobama sa invaliditetom
Milica Đurđević Stamenkovski (9).jpeg
DruštvoNAŠ CILJ JE SREĆNO DETINJSTVO I SIGURNA BUDUĆNOST: Ministarka Stamenkovski posetila Savetovalište za rani razvoj u Raški
Milica Đurđević Stamenkovski Raška
DruštvoPLAKALI SMO SVI, OD RADOSTI, ZBOG PONOSA: Mali Stefan iz bolnice recitovao pesmu za ministarku Stamenkovski i iznenadio sve - Dali smo reč, i održali je (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski