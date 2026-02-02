Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je stanje na graničnim prelazima: automobili prolaze bez zadržavanja, dok kamioni čekaju do četiri sata. Najduža čekanja su na Sremskoj Rači, dok na ostalim prelazima nema zastoja.
Društvo
Gužve na granicama u Srbiji, kamioni čekaju do 4 sata: AMSS objavio stanje na prelazima tokom večeri
Slušaj vest
Auto-moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, dok kamioni čekaju do četiri sata.
Kamioni na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju četiri sata, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom jedan sat, a na Kelebiji sa Mađarskom tri sata da izađu iz Srbije.
Na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom kamioni, na ulaz i izlaz iz Srbije čekaju po sat i po.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja nijedne kategorije vozila.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši