Auto-moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, dok kamioni čekaju do četiri sata.

Kamioni na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju četiri sata, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom jedan sat, a na Kelebiji sa Mađarskom tri sata da izađu iz Srbije.

Na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom kamioni, na ulaz i izlaz iz Srbije čekaju po sat i po.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja nijedne kategorije vozila.