U divizionu 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva naoružanom raketnim sistemom FK-3 u toku je intenzivna obuka za realizaciju zadataka u zaštiti vazdušnog prostora Republike Srbije.

Cilj obuke je unapređenje obučenosti borbenih posluga i ukupnih operativnih sposobnosti jedinice, a težište je na pripremi i izvođenju protivvazduhoplovnih dejstava.

Kako je istakao komandant diviziona major Vladan Škrkić, raketni sistem FK-3 u upotrebi je od 2022. godine, a njegovim uvođenjem u naoružanje je znatno unapređena sposobnost 250. raketne brigade i Vojske Srbije u celini da adekvatno odgovore na savremene pretnje iz vazdušnog prostora.

— Uvođenjem raketnog sistema FK-3, naše jedinice su postale sposobne da uništavaju više ciljeva istovremeno na velikim daljinama, čime su značajno povećane efikasnost i pouzdanost u reagovanju na pretnje iz vazdušnog prostora. On je stub protivvazduhoplovne odbrane Republike Srbije, izuzetno važan za Vojsku Srbije i RV i PVO jer predstavlja značajan iskorak u modernizaciji naše protivvazduhoplovne odbrane. Omogućava visok nivo prilagodljivosti savremenim pretnjama iz vazdušnog prostora. Sa svojim karakteristikama, kao što su domet do 100 kilometara i visina gađanja do 27 kilometara, pruža izuzetne mogućnosti za odbranu ključnih administrativno-političkih i privrednih objekata, kao i snaga Vojske Srbije. Uvođenje ovog sistema ojačalo je naše sposobnosti da se prilagodimo savremenim borbenim uslovima, gde brzina i preciznost igraju ključnu ulogu u brzom odgovoru na pretnje — objasnio je major Škrkić.

Komandir raketne baterije kapetan Aleksandar Jovanić naglasio je da se obuka sastoji od teorijskog i praktičnog dela, tokom kojih se stiču neophodna znanja za rukovanje sistemom, a da se poseban akcenat stavlja na usklađen rad svih njegovih elemenata, brzinu reagovanja, preciznost i pedantnost u realizaciji zadataka. Obuka je, kako kaže, postepena, ima više faza koje omogućavaju dostizanje i održavanje propisanog nivoa osposobljenosti svakog pojedinca, ali i jedinice u celini i sprovodi se kontinuirano tokom cele godine.

— Broj i sastav borbene posluge zavise od konkretnog zadatka i uslova, ali su najvažniji timski rad i usklađenost svih članova, jer je samo tako moguće efikasno realizovati protivvazduhoplovna dejstva savremenim i sofisticiranim raketnim sistemom kao što je FK-3 — naveo je kapetan Jovanić.

Dopuna lansirnih vozila protivavionskim raketama predstavlja važnu aktivnost u fazi pripreme i tokom izvođenja protivvazduhoplovnih dejstava, jer direktno utiče na održavanje kontinuiteta borbene sposobnosti jedinice, objasnila je komandir voda za vođenje raketa kapetan Jovana Dobrijević.

— Posebno je važna kod raketnog sistema FK‑3, jer on omogućava lansiranje dve rakete na jedan cilj istovremeno, zbog čega je za efikasnost cele operacije od presudnog značaja blagovremena dopuna lansirnih vozila — istakla je kapetan Dobrijević.

Kontinuiranom obukom pripadnika 250. raketne brigade, koja je nosilac vatrene moći u sistemu protivvazduhoplovne odbrane Republike Srbije, obezbeđuje se visok stepen sposobnosti jedinica raketne brigade za pravovremenu pripremu i izvršenje gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru savremenim raketnim sistemima.