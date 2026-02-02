Slušaj vest

Turisti iz Srbije koji će putovati u Grčku treba da znaju da ih od sada na putu kroz Severnu Makedoniju “čekaju” kamere koje automatski beleže prekoračenje brzine i prolazak na crveno, a čak i da ih ne primete, kazne koje se kreću u rasponu od 20 do 300 evra sačekaće ih na – granici!

Automatsko kažnjavanje vozača koji naprave neki saobraćajni prekršaj u Severnoj Makedoniji zvanično je počelo od 1. februara, nakon što su poslanici parlamenta ove susedne države dvotrećinskom većinom usvojili neophodne zakonske izmene za primenu sistema “Safe City”, koji predstavlja napredni video-nadzor.

Sistem, koji obuhvata i autoput kojim svakog leta prođe na hiljade državljana Srbije, koristi se za automatsku detekciju prekoračenja brzine i prolaska na crveno svetlo na semaforu, kao i identifikaciju vozila.

Kamere u gradovima i na autoputu koji do Grčke koristi na stotine hiljade turista iz Srbije

Kamere, kojih ima u velikom broju i koje detektuju ove prekršaje, postavljene su u Skoplju, Kumanovu i Tetovu, kao i na ključnim deonicama koridora 8 i 10, a beležiće svako prekoračenje brzine i prolazak na crveno svetlo bez prisustva policije.

Foto: Marko Karović

Koridori 8 i 10 su najfrekventniji putni pravci koji prolaze kroz Severnu Makedoniju. Koridor 8 povezuje zemlju s Albanijom, dok je Koridor 10 povezuje s Grčkom.

Reč je o deonici koju svake letnje turističke sezone prolazi na stotine hiljada turista iz cele Evrope na putu ka letovalištima na grčkoj obali. Koridor 10 tako koristi i najveći broj turista iz Srbije koji preko Severne Makedonije putuju do svojih destinacija u Grčkoj.

Kazne od 20 do 300 evra “čekaju” na granici

Kada je reč o kaznama, kako je objašnjeno nakon aktiviranja sistema “Safe City”, one će se naplačivati na granici.

Za brzinu od 20 kilometara na sat veću od propisane, zaprećena je kazna od 20 evra. Ukoliko vozite do 30 kilometara na sat brzinom od propisane, globa iznosi 45 evra. Severnomakedonska policija, pak, kazniće vas sa 300 evra ukoliko propisanu brzinu kretanja premašite u rasponu od 30 do 50 kilometara na sat.

S druge strane, na Koridorima na kojima su postavljene kamere dozvoljen je limit od 8 kilometara na sat. To u praksi znači da, ako je ograničenje 100 kilometara na sat, a vozite 107 kilometara na sat, kamere ovo prekoračenje brzine neće registrovati prekršaj.

Što se tiče ostalih saobraćajnih prekršaja, prelazak kroz crveno svetlo kažnjavaće se sa 250 evra, ali i zabranom upravljanja motornim vozilom od tri meseca do godinu dana.

Do kraja godine cela Severna Makedonija pod video-nadzorom

Kako pišu mediji u Skoplju, vlasti su istakle da svrha ovog projekta nije punjenje budžeta, već drastično smanjenje broja žrtava u saobraćaju.

Navodi se da rezultati probnog perioda korišćenja naprednog video-nadzora su već vidljivi, s obzirom na to da je tokom decembra 2025-te u glavnom gradu Severne Makedonije zabeleženo 20 odsto manje saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Inače, širenje ovog sistema, pod nazivom “Bezbedna država”, planirano je do kraja godine tako što će kamerama biti pokrivena kompletna teritorija Severne Makedonije.