Slušaj vest

Na graničnim prelazima Šid i Kelebija na izlazu iz Srbije zadržavanje za teretna vozila je dva sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazima Sremska Rača i Batrovci zadržavanje za teretnjake, takođe na izlaznom terminalu, je po sat vremena.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Ne propustiteDruštvoGužve na granicama u Srbiji, kamioni čekaju do 4 sata: AMSS objavio stanje na prelazima tokom večeri
Gužva na granici
DruštvoKolapsi na putevima u Srbiji zbog snega! AMSS izdao hitno upozorenje za vozače: Dve stvari ključne! "Ovo direktno ugrožava bezbednost svih učesnika (VIDEO)
sneg na putu
DruštvoGDE I KOLIKO TAČNO U OVOM TRENUTKU IMA SNEGA U SRBIJI? Vozače stavlja na muke! AMSS: Otežani uslovi vožnje u planinskim predelima, na severu i istoku zemlje
sneg
DruštvoAMSS: Susnežica, sneg i mokri kolovozi usporavaju vožnju, moguć led na putu za Majdanpek
Čišćenje automobila od snega