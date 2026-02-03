Slušaj vest

Na graničnim prelazima Šid i Kelebija na izlazu iz Srbije zadržavanje za teretna vozila je dva sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazima Sremska Rača i Batrovci zadržavanje za teretnjake, takođe na izlaznom terminalu, je po sat vremena.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.