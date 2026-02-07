Slušaj vest

Bahrudin Kaletović je u vreme rata na području bivše Jugoslavije bio desetar tadašnje JNA u Karlovcu u Hrvatskoj.

U tom periodu dao je intervju Ivici Puljiću za Jutel, pa se tako našao u centru pažnje ne samo u regionu, već u celom svetu.

Njegova izjava: "Oni kao hoće da se otcepe, mi im kao ne damo!", tako je jednostvno objasnila ratna dešavanja 90-ih godina.

Bahrudin je u trenutku kada je dao intervju imao samo 19 godina Foto: YouTube/Printscreen

"Znam samo da pucaju na nas, ništa više ne znam", rekao je.

Bahrudin je u trenutku kada je dao intervju imao samo 19 godina, a intervju deo ležići na svom položaju u šumi. Dok je govorio istakao da je "on i njegovi vojnici hoće samo da se vrate u kasarnu i ništa više".

"Šta ima da mislim, samo živ da ostanem", dodao je on.

Sa tugom je govorio o svojim prijateljima, ratnim kolegama koji su svakodnevno ginuli.

"Nijedan oficir nije poginuo, samo moji jarani", istakao je.

Bahrudin je tokom rata bio zarobljen dva puta i to od strane Slovenačke i Hrvatske vojske. Iz JNA je istupio 29. novembra 1991. godine, na Dan Repubike, koja je tada samo formalno postojala.

Kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini Bahrudin se prijavio u rezervni policijski sastav. U toku sukoba u BiH je bio vezista, često na prvoj liniji fronta gde je video pravi pakao.

Demobilisan je po završetku rata 24. aprila 1996. godine.Uspeo je da preživi sukobe, a tokom rata se čak i oženio Aidom 1993. godine.

Dobili su ćerku Esmeraldu i sina Damira. Bavio se muzikom i imao je svoj bend.

Međutim, sudbina je za njega imala drugačije planove. Kaletović je 1998. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći. Krenuo je iz Hrvatske u BiH u Tuzlu kako bi posetio porodicu.