Tunis privlači putnike mediteranskim ambijentom, bogatom istorijom i modernim letovalištima duž obale. Dugi peščani zalivi, prijatna klima i gostoljubiva atmosfera stvaraju opušten okvir za odmor, dok kulturno nasleđe, orijentalni šarm i autentična lokalna kuhinja obogaćuju celokupno iskustvo boravka.

Monastir, jedno od najpoznatijih letovališta Tunisa, nudi savršen balans između odmora i sadržaja - od lepih plaža i šetališta, do istorijskih znamenitosti i modernih hotela. Upravo ovde nalazi se jedan od najpoznatijih luksuznih resorta ove regije.

Hotel Royal Thalassa Monastir 5★ je luksuzni resort namenjen gostima koji žele udoban i sadržajan odmor u elegantnom ambijentu. Bogata ponuda sadržaja uključuje bazene, restorane, vodene sportove i zabavne programe za celu porodicu, dok se hotel posebno preporučuje i ljubiteljima golfa, s obzirom na blizinu tri golf terena. U okviru kompleksa nalazi se i renomirani spa centar, a gostima su na raspolaganju bogati spa & wellness programi, kao i više restorana i barova.

Hotel se nalazi u mestu Skanes, na oko 7 km od centra Monastira, približno 1 km od aerodroma u Monastiru i oko 180 km od aerodroma u Tunisu. Smešten je uz sopstvenu peščanu plažu, gde su ležaljke, suncobrani i dušeci dostupni bez doplate, dok se peškiri dobijaju uz depozit.

Resort raspolaže sa 278 smeštajnih jedinica, od kojih svaka ima balkon ili terasu i opremljena je klima-uređajem, SAT TV-om, mini barom, sefom (uz depozit), fenom za kosu i Wi-Fi internetom.

Usluga u hotelu je All Inclusive, sa obrocima na bazi samoposluživanja – doručak, kasni doručak, ručak i večera. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Chef’s Market, kao i à la carte restorani Mona (novembar–maj) i La Voile (jun–septembar), dok ponudu upotpunjuju barovi Pool, Plage i La Voile Bar, uz užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Hotel nudi bogat izbor sportskih i rekreativnih sadržaja, uključujući veliki otvoreni bazen površine oko 1.300 m², zatvoreni bazen, dečiji bazen, jacuzzi, tenis terene, mini golf, stoni tenis, odbojku na plaži i dnevne animacije. Najmlađima su namenjeni igralište, mini club za decu od 4 do 10 godina i poseban dečiji bazen.

Posebnu vrednost resortu daje čuveni The Royal Elyssa Thalasso & Spa, jedan od najvećih i najpoznatijih spa centara u Tunisu, koji se prostire na impresivnih 16.500 m² i nudi širok spektar tretmana za relaksaciju i regeneraciju.

Hotel Royal Thalassa Monastir 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele luksuzan, sadržajan i opuštajući odmor u Tunisu. Spoj kvalitetne All Inclusive usluge, bogatih sportskih i wellness sadržaja, peščane plaže i blizine Monastira čini ovaj hotel idealnim kako za porodična putovanja, tako i za parove i ljubitelje spa i golf odmora.

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 6. juna 2026. godine.

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.