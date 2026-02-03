Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je za Borislava Stefanovića smetlište političke istorije habitat, te da je jadnik i bednik bez dostojanstva.

- Našao se Borislav Borko da bude duhovit i sarkastičan, a ceo njegov život i dela su ništa drugo do tragedija i žalost. Ajde što se pod stare dane postideo svog imena, ali stid i sram za (ne)dela koje je počinio, dok je nažalost bilo vlast u ovoj zemlji, nikada nije pokazao.

Stručnjak koji se borio za granicu između Srbije i Kosova i Metohije i koji deli stranku s onim koji je, između ostalog, otimao hleb iz usta porodiljama u Beogradu… Jadnik i bednik bez dostojanstva koji ne može da preživi i prihvati da Srbija ima lidera i predsednika poput Aleksandra Vučića danas u svojoj nemoći cmizdri i vuče za rukav Šidere, Bartulice i Picule.

I to mu je vrhunac postojanja, za drugo ne zna. Borislave, narod je i tebi davno rekao šta misli, smetlište političke istorije je habitat za tebe. I nauči se već jednom da postoje hrabri ljudi koji će svaku bolest nazvati bolešću i isprsiti se pred svakom mržnjom i gadosti! - poručila je Mesarović na Instagramu.