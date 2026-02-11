"Pitaj Mirka šta sam ga naučila za ova tri dana": Zavodila kolegu, on je odbio, pa odlučila da mu se sramno osveti
Tokom nekoliko dana provedenih na službenom putu, profesionalni odnosi su se opasno zamaglili, a jedno “ne” pokrenulo je lanac impulsivnih misli i postupaka.
Jedna žena gorko se uvredila što ju je oženjeni kolega odbio, te je rešila da mu se osveti.
- Otišla sam sa kolegom na službeni put u drugu državu. Došli tamo, grmi, pljušti. Ja mu oko 21h pokucam na vrata u provokativnoj spavaćici, na foru grmi, plašim se, mogu li kod njega da prespavam u sobi, on me ladno otkači, voli ženu - napisala je jedna žena na sajtu Ispovesti i dodala:
- Devet godina stariji od mene, ja sam mu premija. Čim se vratimo, saznaću broj njegove supruge da joj pošaljem: "Pitaj Mirka šta sam ga naučila za ova tri dana".
Naišla je na osudu.
- Mirko prava ljudina i muž za primer i ti imaš srce kvariti i uništiti harmoniju koju ima u kući - navodi se u jednom od komentara.
Pisali su joj da ne treba da se sveti zbog odbijanja.
- To se zove seksualno uznemiravanje na poslu. Ne da ćeš popiti otkaz već i tužbu - stoji u komentaru.
Stroge kazne za mobing
Seksualno uznemiravanje na poslu u Srbiji je zakonski zabranjeno i tretira se kao oblik zlostavljanja (mobinga). Kazne obuhvataju novčane naknade nematerijalne štete do milion dinara, otkaz ugovora o radu za počinioca, kao i prekršajnu odgovornost poslodavca ukoliko ne spreči uznemiravanje. Sudski postupak štiti žrtvu, a teret dokazivanja često prelazi na poslodavca.
Evo detalja o sankcijama:
- Radnopravna odgovornost: Poslodavac može udaljiti zaposlenog sa rada ili mu dati otkaz zbog povrede radne discipline i ponašanja.
- Novčana kazna (naknada štete): Prema Zakonu o radu, može se tražiti naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled povrede dostojanstva, ugleda i ličnog integriteta.
- Obaveza poslodavca: Poslodavac je dužan da organizuje rad na način koji sprečava zlostavljanje i seksualno uznemiravanje.
- Postupak: Žrtva može podneti tužbu nadležnom sudu, a postupak je hitan.
Pravna zaštita obuhvata i zaštitu od otkaza za žrtvu koja prijavi seksualno uznemiravanje.