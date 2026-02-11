Slušaj vest

Tokom nekoliko dana provedenih na službenom putu, profesionalni odnosi su se opasno zamaglili, a jedno “ne” pokrenulo je lanac impulsivnih misli i postupaka.

Jedna žena gorko se uvredila što ju je oženjeni kolega odbio, te je rešila da mu se osveti.

- Otišla sam sa kolegom na službeni put u drugu državu. Došli tamo, grmi, pljušti. Ja mu oko 21h pokucam na vrata u provokativnoj spavaćici, na foru grmi, plašim se, mogu li kod njega da prespavam u sobi, on me ladno otkači, voli ženu - napisala je jedna žena na sajtu Ispovesti i dodala:

- Devet godina stariji od mene, ja sam mu premija. Čim se vratimo, saznaću broj njegove supruge da joj pošaljem: "Pitaj Mirka šta sam ga naučila za ova tri dana".

Naišla je na osudu.

- Mirko prava ljudina i muž za primer i ti imaš srce kvariti i uništiti harmoniju koju ima u kući - navodi se u jednom od komentara.

Pisali su joj da ne treba da se sveti zbog odbijanja.

- To se zove seksualno uznemiravanje na poslu. Ne da ćeš popiti otkaz već i tužbu - stoji u komentaru.

Stroge kazne za mobing

Seksualno uznemiravanje na poslu u Srbiji je zakonski zabranjeno i tretira se kao oblik zlostavljanja (mobinga). Kazne obuhvataju novčane naknade nematerijalne štete do milion dinara, otkaz ugovora o radu za počinioca, kao i prekršajnu odgovornost poslodavca ukoliko ne spreči uznemiravanje. Sudski postupak štiti žrtvu, a teret dokazivanja često prelazi na poslodavca.

Evo detalja o sankcijama:

Radnopravna odgovornost : Poslodavac može udaljiti zaposlenog sa rada ili mu dati otkaz zbog povrede radne discipline i ponašanja.

: Poslodavac može udaljiti zaposlenog sa rada ili mu dati otkaz zbog povrede radne discipline i ponašanja. Novčana kazna (naknada štete) : Prema Zakonu o radu, može se tražiti naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled povrede dostojanstva, ugleda i ličnog integriteta.

: Prema Zakonu o radu, može se tražiti naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled povrede dostojanstva, ugleda i ličnog integriteta. Obaveza poslodavca: Poslodavac je dužan da organizuje rad na način koji sprečava zlostavljanje i seksualno uznemiravanje.

Poslodavac je dužan da organizuje rad na način koji sprečava zlostavljanje i seksualno uznemiravanje. Postupak: Žrtva može podneti tužbu nadležnom sudu, a postupak je hitan.

Pravna zaštita obuhvata i zaštitu od otkaza za žrtvu koja prijavi seksualno uznemiravanje.