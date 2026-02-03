Slušaj vest

Virus ovih dana širom Srbije pogađa najmlađe i puni čekaonice pedijatrija, a slična situacija je i u Čačku. Ipak, prema rečima lekara virus u gradu na Moravi konačno jenjava, ali su mere opreza i te kako potrebe. Jako je važno da roditelji reaguju pravovremene i svrsishodno.

- U trenucima kada virusi vladaju, a deca dobijaju visoku temperaturu, najvažnije pravilo za roditelje je: gledajte dete, a ne toplomer. Opšte stanje deteta je najbolji pokazatelj ozbiljnosti situacije. Konkretno, ukoliko primetite da nakon što ste oborili temperaturu vaše dete i dalje ubrzano diše, da je pospanije, da je neuobičajeno mirno, da ne želi da se igra, ne želi da jede, to su već znaci da se jave pedijatru i može da bude razlog bakterijska infekcija, kaže dr Nataša Jovanović za RINU.

Prema doktorkinim rečima, ubedljivo najčešća greška roditelja je davanje antibiotika. Naime, roditelji iz straha da se ne propusti neka ozbiljna bolest, kada dete ima temperaturu 40, samoinicijativno daju antibiotike.

Foto: RINA

- Suština je da u tim situacijama može se dati i venski najjači antibiotik, ako dete ima virusnu infekciju, ono će i dalje imati temperaturu i ona će spasti samo uz klasične lekove za obaranje temperature. Druga česta greška je pretopljavanje deteta. Dete koje ima temperaturu treba da bude u običnoj majičici, u rashlađenoj prostoriji i da roditelji koriste najobičnije obloge mlake vode, ne alkohola, obloge natopljene mlakom vodom koje ćete staviti na čelo, na vrat, na pazuh, na stopala, negde gde su veliki krvni sudovi blizu površine kože i to je jedan dobar stari lek za obaranje temperature, ističe dr Jovanović.

Takođe, napominje da dete koje ima temperaturu ne treba terati da jede jaku, masnu hranu. Roditelji to često rade iz želje da nadoknade izgubljenu težinu i da se dete što pre oporavi, međutim takvu decu treba rehidrirati supom, čajem, pireom, jogurtom, a ne masnom hranom.

Iako virus gripa u Čačku polako jenjava, lečenje ostaje simptomatsko. Ključ je u strpljenju, pažljivom praćenju detetovog ponašanja i izbegavanju lekova koji nisu prepisani od strane stručnjaka.

Poruka pedijatara je jasna roditelji treba da prate stanje deteta, a ne broj na toplomeru. Pravovremena reakcija, pravilna nega i savet lekara najvažniji su saveznici u borbi protiv virusa kod najmlađih.