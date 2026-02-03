Slušaj vest

U okviru duhovno-prosvetiteljske, misionarske i nacionalne akcije "Voli! Glas Srbije" objavljena je pesma "Gospode Bože moj" po tekstu Svetog vladike Nikolaja Velimirovića.

Projekat je okupio brojne učesnike, među kojima su i pevač Slobodan Radanović, kao i članovi Humanitarne fondacije "Tamara Misirlić".

Snimanje spota za pesmu Gospode Bože moj
Učesnici u realizaciji pesme i spota Foto: Voli glas Srbije

- Veliku zahvalnost dugujemo svim pevačima, koji su svojim glasom obogatili ovu pesmu, kao i učesnicima u snimanju i realizaciji ovog spota - navodi se u saopštenju:

Snimanje spota za pesmu Gospode Bože moj
Tamara Misirlić na snimanju spota Foto: Voli glas Srbije

- Snimanje pesme i spota proteklo je u duhu sabranja, molitve i zajedništva, ostavljajući snažnu duhovnu poruku i lepo iskustvo za sve koji su u njemu učestvovali.

Snimanje spota za pesmu Gospode Bože moj
Svojim glasovima dali posebnu čar numeri Foto: Voli glas Srbije

Pesmu "Gospode Bože moj" koja je zapravo svakodnevna molitva Gospodu, za mir, radost i blagostanje i spot možete pogledati ovde:

