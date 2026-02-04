Slušaj vest

Žena iz Pančeva doživela je neprijatno iznenađenje nakon što je otkrila da joj je radnica menjačnice podvalila falsifikovan novac!

Naime, njen suprug uplatio joj je novac preko Western uniona, otišla je u jednu lokalnu menjačnicu. Deo novca je podigla, a deo razmenila. Kasnije tog dana evre koje je podigla otišla je da razmeni u drugoj menjačnici gde je doživela šok.

- Samo da vas opomenem tj. upozorim. Supruga je podigla novac koji sam poslao iz inostranstva Westernom u menjačnici. Jedan deo para je odmah razmenila, nešto je ostalo u evrima i otišla je kući - napisao je njen suprug u Fejsbuk grupi koja prati dešavanja u Pančevu.

Popodne je otišla da zameni još novca u drugu menjačnicu, gde su joj rekli da je novac falš.

- Vratila se u menjačnicu gde je podigla novac da bi joj gazda i radnica rekli da vidi sa tom što je radila prvu smenu da se dogovore - naveo je on.

Obaveštena je i policija.

