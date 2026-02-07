Slušaj vest

"U bolnici u Bijeljini 3.01.1965. godine, moja baka rodila je dve zdrave devojčice - jednojajčane bliznakinje - Milicu i Dragicu. I sve je bilo ok dok nije došla medicinska sestra i saopštila baki da je Dragica preminula...", ovako priču o teškoj sudbini koja se nadvila nad njenom porodicom počinje Branka koja je u jednoj od grupa na Fejsbuku potražila pomoć u pokušaju da reši ono što njena porodica ne može već šezdeset godina, skoro čitav jedan životni vek.

Bilo je to vreme kada su se žene porađale i malo šta pitale, nisu dizale glas i beskrajno verovale svakom u belom mantilu...

Mnogo je vremena prošlo otad ali Branka je rešila da ne odustane i da potraži odgovor koji niko njenoj porodici ne želi i jednostavno ne može da da. Zato je rešila da njihovu veru i nadu pretoči u pitanje na koje bi možda mogla da dobije odgovor i to baš na društvenim mrežama...

Sudbina njene porodice odnosno njene bake nalik je na hiljade sudbina u ondašnjoj Jugoslaviji od kasnih šezdesetih pa na ovamo, koje su nas šokirale kad su se u novinama i na televizijama pojavile majke koje već 30-40 i više godina veruju da im je dete za koje su im u porodilištu rekli da je mrtvo u stvari - živo?!

Foto: Facebook printscreen/Pokidane veze

Među njima ima mnogih koji se hvataju za slamku, ali ima i onih koji su našli jedni druge i posle nekoliko decenija.

Branka i njeni veruju u ovo drugo...

"Baki su u porodilištu rekli da je beba već sahranjena tako da ona nikad nije ni videla svoju bebu nakon toga... Kad je Milica trebalo da krene u školu, saznali su da se Dragica još vodi među živima i da ne postoji karton umrlog, nakon toga su je tražili do svoje smrti, a prema saznanjima, imali su informaciju da je dete dato gospođi islamske veroispovesti koja je nažalost izgubila svoje dete po rođenju..., napisala je Branka u Fejsbuk grupi Pokidane veue u kojoj ovako nastavlja priču:

"Tako da pretpostavljam da ima naravno i drugo ime sada. Nisam sigurna da li tetka uopšte zna za ovo i da li zna da zapravo ima biološke roditelje i porodicu koja je traži sve ove godine i ne gubi nadu... Obratili smo se i ustanovama za pomoć ali bezuspešno...